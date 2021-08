J-1 avant le départ ce mardi du 54e Tour du Limousin-Périgord Nouvelle-Aquitaine. Avec un plateau qui s'annonce particulièrement relevé cette année. Et ce n'est pas pour déplaire au Limousin et ancien coureur Maxime Méderel, le consultant cyclisme de France Bleu Limousin tout au long de la semaine.

Avec Pinot, Van Avermaet, Lafay et les autres, "on va assister à un beau Tour du Limousin" selon Max Méderel

Après sa carrière de coureur professionnel, le Limousin Maxime Mederel est devenu responsable du pôle espoir de Guéret. Les deux pieds dans le cyclisme, il donne aussi un coup de main aux organisateurs du Tour du Limousin en conduisant l'une des voitures invités. Et cet été, il sera également le consultant cyclisme de France Bleu Limousin tout au long de l'épreuve. Notamment pour commenter la dernière heure de course et nous apporter ses analyses dans l'émission spéciale après l'arrivée entre 17h30 et 18h00. Un Maxou ravi de voir le Tour du Limousin attirer autant de talents sur cette 54e édition. Interview.

La liste des engagés est bien fournie

La liste définitive sera connue ce lundi en fin d'après midi, après l'arrivée des directeurs sportifs et de leurs équipes à Limoges. Mais la liste provisoire est déjà bien alléchante...

Effectivement, il y du beau monde. Déjà en la personne de Thibaut Pinot, tout le monde le sait, mais aussi Greg Van Avermaet d'AG2R Citroën, de jeunes talents, notamment Victor Lafay, de Cofidis. Un beau plateau. Maintenant, on va attendre la liste définitive pour voir qui sera présent.

Il semblerait que l'équipe B&B Hôtel, par exemple, vienne avec pratiquement toute sa formation qui a participé cet été au Tour de France !

Oui, avec Cyril Barthe, Franck Bonnamour, le super combatif du Tour de France, leur sprinter Bryan Coquard, Cyril Gautier, Quentin Pacher et Pierre Rolland. On connaît tous ces coureurs. Avec aussi le vainqueur sortant Luca Wackermann avec Eolo-Kometa, l'équipe dirigée par Alberto Contador. La liste des engagés est bien fournie et du coup, je pense qu'on va assister à un beau Tour du Limousin cette année.

On va voir où il en est exactement

La tête d'affiche principale, c'est évidemment Thibaut Pinot, mais il y a beaucoup d'inconnues puisqu'il n'a pratiquement pas couru de l'année.

C'est ça. Il sort d'une grosse blessure au dos, donc on va voir où il en est exactement. D'après Marc Madiot, il a bien étudié le parcours du Tour du Limousin, donc on espère qu'il sera présent pour faire briller le maillot de la Groupama FDJ.

Il y aura trois coureurs locaux. Morné van Niekerk, le Sud-Africain qui est installé en Corrèze, Maxime Urruty qui vit du côté de Limoges, et le champion de France Espoirs Valentin Retailleau. Qu'est ce que vous pouvez nous dire de ce jeune coureur qui est originaire d'Oradour sur Glane?

J'ai eu le privilège d'assister à sa victoire récemment aux Championnats de France Espoirs. Clairement, il a sa place chez les professionnels et c'est un coureur qui était licencié en plus à l'UV Limoges 87. On connaît très bien Valentin Retailleau sur les terres limousines et je pense qu'il a un potentiel très intéressant pour faire parler de lui chez les professionnels.

Le général va être fixé dès la 1ère étape

Le parcours, c'est comme chaque année. Ce n'est jamais tout plat en Limousin. Ce n'est pas la haute montagne mais ça fait mal aux jambes. La deuxième étape semble être la plus difficile avec 60 derniers kilomètres très relevés. L'étape en Corrèze, évidemment, avec le passage au Suc au May. Vous, vous relevez que dès la première étape, dans un final que vous connaissez bien du côté de Sainte-Feyre et des monts de Guéret, ça va déjà piquer pour les coureurs.

Oui, je pense que le général va être fixé dès la première étape, notamment avec la côte de Peyrabout à l'approche du final. Une montée que je connais bien avec mes coureurs du pôle espoir cyclisme de Guéret. Il peut y avoir pas mal de surprises sur les quatre étapes et de toute façon, ce sont les coureurs qui vont décider comment faire la course.