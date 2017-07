Cyclisme - Tout ce qu'il faut savoir sur le critérium de Castillon-la-Bataille, ce mardi

Pour sa 44ème édition, le Critérium cycliste de Castillon-la-Bataille retrouve un plateau alléchant. Les Français qui ont enthousiasmé la foule sur les routes du Tour de France, dont Romain Bardet et Warren Baguil seront notamment présents, ce mardi, dans les coteaux du Libournais.

Après une édition 2016 privée de grande stars, en raison de la concurrence avec les Jeux olympiques, le critérium de Castillon-la-Bataille revient ce mardi sur les routes des coteaux. Et cette édition s'annonce sous de meilleurs auspices, tant les Français ont brillé sur le Tour de France. Et cet engouement devrait se ressentir le long des routes. Pour 'organisateur du critérium, Georges Barrière, "on accueille d'habitude entre 5 000 et 10 000 spectateurs en fonction des coureurs engagés. Et cette année, on est très contents de notre sélection".

Le parcours

Le parcours de 3,1 kilomètres est tracé dans les coteaux, sur le territoire de la commune de Castillon-la-Bataille. © Radio France - Thmas Coignac

D119 - chemin de Lacoste - rue de Coutras - rue Pierre de Coubertin

Pas de changement par rapport à l'an passé, les coureurs effectueront 93 kilomètres, sur un circuit de 3,1 km, à parcourir 30 fois. Ils devront donc escalader à 30 reprises la côte de Belvès (1,5 kilomètre à 4,8%), soit un dénivelé positif total de 2160 mètres. Un terrain qui semble a priori plus favorable aux grimpeurs-puncheurs, comme le montrent les victoires

Les horaires

Départ prévu à 17 heures, arrivée vers 19h30. Attention fermeture des routes du parcours du critérium (en bleu ci-dessus), dès 8 heures du matin.

Les coureurs engagés

Warren Barguil, double vainqueur d'étape et maillot à pois sur le dernier Tour de France sera notamment présent. © Maxppp - Maxppp

Pour ce cru 2017, 38 coureurs composeront le peloton. Parmi eux, les quatre français vainqueurs d'étape sur le Tour de France 2017, à savoir Arnaud Démare, Lilian Calmejane, Warren Barguil et Romain Bardet seront présents. Ils seront accompagnés par 10 autres coureurs qui ont disputés le Tour de France, dont les locaux Thomas Boudat et Mickaël Delage. On peut également ajouter à cette liste, les frères hollandais David et Mathieu Van der Poel, petits-fils d'un certain Raymond Poulidor. Le plus célèbre deuxième du Tour de France sera également encore une sois présent cette année.

Les principaux engagés :

1 - BARDET Romain (AG2R - La Mondiale)

2 - BARGUIL Warren (Team Sunweb)

3 - DEMARE Arnaud (FDJ)

4 - CALMEJANE Lilian (Direct Energie)

5 - ROCHE Nicolas (BMC Racing Team)

6 - VUILLERMOZ Alexis (AG2R - La Mondiale)

7 - GENIEZ Alexandre (AG2R - La Mondiale)

10 - DELAGE Mickaël (FDJ)

11 - PETIT Adrien (Direct Energie)

12 - BOUDAT Thomas (Direct Energie)

13 - FEILLU Brice (Team Fortunéo Oscaro)

14 - BOUET Maxime (Team Fortunéo Oscaro)

15 - GESBERT Elie (Team Fortunéo Oscaro)

16 - HARDY Romain (Team Fortunéo Oscaro)

17 - PACHER Quentin (Delko-Marseille Provence KTM)

18 - OFFREDO Yoann (Wanty - Groupe Gobert)

Suivre la course