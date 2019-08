Cyclisme : tout savoir sur le Tour de l'Avenir et son final 100% savoyard

Vous avez aimé le Tour de France dans les Alpes cet été ? Vous aimerez sûrement le Tour de l'Avenir qui arrive en Savoie ce jeudi pour ses quatre étapes finales. Ce "mini tour de France" des moins de 23 ans est le révélateur des champions de demain, ceux que vous retrouverez peut-être prochainement sur la route du Tour et des grandes courses internationales.

A la recherche du nouveau Bernal

Un simple coup d’œil sur le palmarès permet de s'en convaincre. C'est sur le Tour de l'Avenir que le prodige colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour cet été, s'est révélé en remportant l'épreuve en 2017. Tout comme Nairo Quintana, David Gaudu, Warren Barguil ou encore Marc Soler ces dernières années.

"Un révélateur pour le circuit professionnel" - Julien Jurdie, directeur sportif d'Ag2r-la-Mondiale

La course en dix étapes, qui se dispute sous bannières nationales ou régionales amateurs, est donc scrutée de près par les équipes professionnelles. "On regarde les coureurs qui sont à l'avant" confirme Julien Jurdie, le directeur sportif de l'équipe savoyarde Ag2r-la-Mondiale. "Le Tour de l'Avenir est un révélateur pour le circuit professionnel, tous les derniers vainqueurs sont devenus très forts. On sait que les acteurs de cette course seront sûrement de futurs champions".

Après une journée de repos mercredi, c'est l'italien Giovanni Aleotti qui s'élancera avec le maillot jaune de leader à l'assaut des Alpes. L'arrivée finale sera jugée dimanche, dans la station mauriennaise du Corbier.

Jeudi 22 Août - Grésy-sur-Isère / La Giettaz

La septième étape, longue de 124 kms, mènera ce jeudi les coureurs de Grésy-sur-Isère à La Giettaz.

Vendredi 23 août - Brides-les-Bains / Méribel (col de la Loze)

Cette huitième "étape-flash" de seulement 23 km se résume à une montée sèche entre Brides-les-Bains et le nouveau col de la Loze, sur les hauteurs de Méribel, zone exclusivement réservée aux cyclistes.

Samedi 24 août - Villaroger / Tignes

Une neuvième étape, courte à nouveau, ce samedi entre Villaroger et Tignes. Seulement 67 km mais plus de 2.400 mètres de dénivelé.

Dimanche 25 août - Saint-Colomban-des-Villards / Le Corbier

L'arrivée de la dixième et dernière étape, partie de Saint-Colomban-des-Villards, sera jugée dimanche dans la station du Corbier au terme d'une étape de 78 km, qui comprendra l'ascension des cols du Glandon et de la Croix-de-Fer.

