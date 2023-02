Cyclisme : un beau casting pour les 20 ans des Boucles Drôme-Ardèche

La Faun-Ardèche Classic 2023, première des deux épreuves des Boucles Drôme Ardèche, se dispute ce samedi 25 février sur un parcours de 168,5 kilomètres avec départ et arrivée à Guilherand-Granges, et au programme quelques 3.161 mètres de dénivelé positif à gravir. Parmi les coureurs engagés, Julian Alaphilippe double champion du monde, Romain Bardet 2e du Tour de France en 2016 et 3e en 2017 mais aussi vainqueur de la Faun-Ardèche Classic en 2018 et de la Faun-Drôme Classic en 2014, David Gaudu, 4e du Tour de France en 2022, Jai Hindley vainqueur du Giro l'an dernier, Lilian Calmejane ou encore le régional de l'épreuve, le romanais Pierre Latour, 3e récemment de l'Etoile de Bessèges.

