Quadruple vainqueur du Tour de France - dont celui de 2017 - le coureur cycliste Christopher Froome, 32 ans, a fait l'objet d'un contrôle positif lors du Tour d'Espagne ("la Vuelta") qu'il a remporté, en septembre dernier. L'Union cycliste internationale (UCI) l'a confirmé ce mercredi matin. Selon Le Monde, son équipe, la Team Sky, confirme aussi ce contrôle "anormal" sur la course espagnole.

L'UCI explique que le coureur présentait dans ses urines une dose illégale de salbutamol, un bronchodilatateur qui est notamment la substance active de la ventoline, médicament utilisé contre l'asthme. "L'analyse de l'échantillon B a confirmé le résultat de l'échantillon A du coureur", ajoute l'autorité internationale.

Un médicament autorisé mais des doses trop importantes

Ce produit n'est pas interdit, car il est utilisé par les sportifs asmathiques (dont Christopher Froome fait partie), mais ses doses sont réglementées. Or la concentration retrouvée dans les urines du champion est de 2.000 nanogrammes par millilitre, soit deux fois plus que la dose autorisée.

Dans un communiqué publié mercredi matin par la Team Sky, Chris Froome plaide la bonne foi : "Mon asthme s'est aggravé pendant la Vuelta, j'ai donc quivi les conseils du médecin de l'équipe en augmentant les doses de salbutamol (...), j'ai fait très attention à ne pas prendre davantage que la dose utilisée", assure-t-il.

Il risque une annulation de sa victoire

Malgré la procédure ouverte contre lui, Froome pourrait donc échapper à des sanctions s'il arrive à prouver que le médicament lui a été administré dans les doses légales mais que des facteurs aggravants ont augmenté la concentration du produit dans les urines. Jusqu'à présent, le résultat du contrôle n'avait pas été dévoilé car les avocats du coureur préparent sa défense.

Si la fraude était avérée, Christopher Froome devrait être privé de sa victoire au classement finale de la Vuelta, et annuler le doublé Tour de France - Tour d'Espagne qu'il a réalisé cet été, pour la première fois depuis 1978. Et au-delà, sa participation aux prochaines courses, en particulier le tour d'Italie et le Tour de France 2018, pourrait être annulée.