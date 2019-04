Cyclisme : un final corsé pour le circuit de la Sarthe-Pays de la Loire à Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume, France

Etape 100% sarthoise ce vendredi 12 avril 2019 sur le circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire. Les coureurs sont lancés pour une grande boucle autour de Sillé-le-Guillaume. En tout, 183 kilomètres à parcourir. Cette quatrième étape est la dernière et elle s'annonce passionnante. L'organisateur de l'événement, Gérald Feuvrier confiait dès lundi sur France Bleu Maine que ce dernier tronçon serait plein de suspense : "On va assister à une belle bagarre" assurait-il.

🚴‍♂️ Rendez-vous demain pour l'étape 4⃣ du #CircuitSarthe : Sillé-le-Guillaume ➡ Sillé-le-Guillaume

Au programme de ces 183,3 km de course :

➡ Départ fictif à 10h50

➡ 3 Points chauds

➡ 3 Grimpeurs pic.twitter.com/767tgwqjYQ — Circuit Sarthe (@circuitcycliste) April 11, 2019

Depuis le début de la semaine, les 101 coureurs engagés ont parcouru plus de 700 kilomètres au cours des quatre étapes qui ont traversé les Pays-de-la-Loire. Et le maillot jaune est passé d'épaules en épaules. Avec une première étape remportée par Mathieu Van der Poel, champion du monde de cyclo-cross mardi. Le Ligérien Bryan Coquart a pris le relais mercredi avant Alexis Gougeard jeudi. Le coureur de la formation AG2R La Mondiale a faussé compagnie à ses compagnons d'échappée dans la dernière ascension de la journée au Mont des Avaloirs en Mayenne. Et comme ils pédaleront à domicile, on suivra évidemment avec une attention particulière les Sarthois Tony Hurel et Benoît Jarrier.