Cyclisme : un troisième titre de champion de France pour Arnaud Démare !

Le sprinter beauvaisien de la Groupama FDJ décroche son troisième titre de champion de France sur route, après avoir réglé au sprint ce dimanche Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) et Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Et un, et deux, et trois titres de champion de France de cyclisme sur route pour Arnaud Démare ! Très fort malgré un final escarpé, le cycliste picard de la Groupama FDJ s'est adjugé ce dimanche la victoire sur le parcours de Grand-Champ, dans le département du Morbihan.

Une victoire en puncheur

Après un gros travail de son équipe Groupama-FDJ, Arnaud Démare est sorti en contre avec Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept), en réaction à une attaque de Julian Alaphilippe dans la dernière ascension.

Résistant à une ultime offensive du coureur de la Deceuninck-Quick Step, Arnaud Démare a triomphé de ses deux compagnons d'échappée au sprint, juste devant le peloton, après 238 kilomètres de course.

Le maillot tricolore mais pas de Tour de France

Le natif de Beauvais retrouve donc le maillot tricolore de champion de France sur route, après ses succès en 2014 et 2017. En grande forme après une autre victoire la semaine dernière sur le Tour de Wallonie, Arnaud Démare ne sera toutefois pas aligné sur le Tour de France, qui s'élance ce samedi 29 août de Nice.