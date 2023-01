Cyclisme : une arrivée d'étape de Paris-Nice le 9 mars à Saint-Paul-Trois-Châteaux

Six ans après avoir accueilli le départ d'une étape de Paris-Nice, Saint-Paul-Trois-Châteaux sera pour la première fois ville d'arrivée de la célèbre course au soleil le jeudi 9 mars 2023. La 5e étape, la plus longue de cette 81e édition, ménera les coureurs de Saint-Symphorien-sur-Coize dans le Rhône à Saint-Paul-Trois-Châteaux en passant aussi par les routes de l'Ardèche avec une entrée à Andance. La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux est une habituée des grandes courses cyclistes.

ⓘ Publicité

La carte de Paris-Nice - ASO

. Le parcours (1.201 km) :

5 mars : 1re étape La Verrière (Yvelines) - La Verrière (Yvelines), 169,4 km

6 mars : 2e étape Bazainville (Yvelines) - Fontainebleau (Seine-et-Marne), 163,7 km

7 mars : 3e étape Dampierre-en-Burly (Loiret), contre-la-montre par équipes de 32,2 km

8 mars : 4e étape Saint-Armand-Montrond (Cher) - La Loge des Gardes (Allier), 164,7 km

9 mars : 5e étape Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône) - Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), 212,4 km

10 mars : 6e étape Tourves (Var) - La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), 197,4 km

11 mars : 7e étape Nice - col de la Couillole (Alpes-Maritimes), 142,9 km

12 mars : 8e étape Nice - Nice, 118,4 km