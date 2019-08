Cyclisme : une grande réussite pour la Périgord Ladies, première course professionnelle féminine en Dordogne

Ce dimanche 18 août est un jour historique pour le cyclisme et la Dordogne avec la première édition de la Périgord Ladies, course féminine labellisée Union Cycliste Internationale dans la région. La Française Coralie Demay de l'équipe FDJ-Nouvelle Aquitaine est arrivée en tête.

La Française Coralie Demay, au milieu, de l'équipe FDJ-Nouvelle Aquitaine remporte la course de cyclisme à Boulazac devant l'Allemande Kathrin Hammes (WNT), à droite, et la Française Evita Muzic (FDJ NA)

Boulazac, France

La première édition de la Périgord Ladies, course sur route de cyclisme féminin, s'est déroulée ce dimanche 18 août avec un départ à Cornille et pour une arrivée à Boulazac en passant par Périgueux. Les conditions étaient réunies avec un temps ensoleillé et un vent faible lors de ce parcours de 115.8 km composé de 73,4 km en ligne et d'une boucle de 10,6 km à effectuer quatre fois ponctué de sprints et de trois difficultés pour les grimpeurs notamment la côte des Maisons à 3.74% et la côte de Jaumour à 3.94%.

Un podium en majorité "bleu-blanc-rouge"

Deux Françaises ont particulièrement brillé. La Française Coralie Demay (FDJ Nouvelle Aquitaine) s'est imposée après 3 heures 10 minutes et 25 secondes avec une avance significative de 45 secondes, sur la deuxième l'Allemande Kathrin Hammes (WNT Team) et la Française Muzic Evita (FDJ Nouvelle Aquitaine) arrivée troisième.

La cycliste française Coralie Demay (FDJ Nouvelle Aquitaine) savoure sa victoire sur la ligne d'arrivée - ©Charlène Janiaud - Tour du Limousin

Un public totalement conquis

Une manifestation sportive qui a attiré 500 à 600 spectateurs, tous venus encourager les 66 cyclistes en compétition. Pour Fernando, 54 ans, habitant de Boulazac, le cyclisme "n'a pas de sexe, c'est simplement des cyclistes, point". Quelques mètres plus loin, Francis et Gérard, retraités et passionnés de cyclisme, pratiquent du vélo depuis des décennies sur les routes périgourdines et sont impressionnés par les performances de ces femmes cyclistes professionnelles :

Elles nous battent largement, ce n'est donc pas une question d'homme ou de femme mais de niveau. L'autre fois, en montée, une cycliste avait de sacrés coups de pédales, c'était incroyable et beau à avoir" raconte Francis et Gerard très admiratifs lors du passage des coureuses.

Le classement complet de la Périgord Ladies