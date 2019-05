Cyclisme: une nouvelle course ajoutée au programme de Romain Bardet

Le coureur brivadois va enchaîner les courses en ce mois de juin. Après le critérium du Dauphiné, qui passera dans sa ville, son équipe lui a ajouté une toute nouvelle course, le "Mont Ventoux Dénivelé Challenges" qui se courra le 17 juin.

Il a surement besoin de préparation en haute montagne pour aborder son objectif principal, le Tour de France. C'est en tout cas de cette manière qu'on peut interpréter cette annonce ce jeudi de son équipe AG2R La Mondiale. Romain Bardet participera à une toute nouvelle course qui se terminera au sommet du Mont Ventoux, le 17 juin. Le meilleur Français des derniers Tours sera la tête d'affiche du "Mont Ventoux Dénivelé Challenges" qui réunira pour sa première édition douze équipes, dont trois du WorldTour (AG2R La Mondiale, Education First, Groupama-FDJ).

Son coéquipier et vainqueur d'étape sur le Giro avec lui

Le cycliste n'aura pas de jour de récupération à priori puisque cette course aura lieu le lendemain de l'arrivée du Critérium du Dauphiné. Elle partira de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) pour se terminer au sommet du Ventoux après 173 kilomètres. Nans Peters, vainqueur d'étape au Giro hier, et l'Américain Sean Bennett sont également annoncés au départ de cette nouvelle épreuve en ligne. Une épreuve que l'on verra peut-être à la télévision, puisque selon l'AFP, son organisateur Nicolas Garcera a conclu un accord avec ASO (Tour de France) pour la production et la distribution TV.

🇮🇹 Giro d'Italia - Etape 17 / Stage 17



Une journée fantastique qui récompense les efforts de l'équipe.



A fantastic day that rewards the team' efforts. #allezALM - © @GettySportpic.twitter.com/cNuPsIM4T1 — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) May 29, 2019

C'est d'ailleurs une autre histoire de coéquipier qui s'écrira mardi prochain à la Librairie les Volcans. L'altiligérien est prévu pour accompagner la dédicace du romancier Grégory Nicolas, qui a écrit un livre sur les équipiers, ces hommes dans l'ombre de leurs leaders. Il a été préfacé par le brivadois.