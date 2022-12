Cyclisme : Une première sortie de Julian Alaphilippe confirmée pour la saison prochaine

On connait enfin une des premières dates de sortie de Julian Alaphilippe en compétition la saison prochaine. Ce sera les 25 et 26 février aux Boucles Drôme-Ardèche.

Lors de la présentation, ce mardi 20 décembre à Valence, de l'édition 2023 de cette épreuve - un enchainement de 2 classiques lors du même week-end (l'Ardèche Classic le 25 février et la Drome Classic le 26 février)- les organisateurs ont annoncé la présence du double champion du monde au départ. Le saint-amandois sera leader de la formation Soudal Quick-Step.

On ignore cependant si ce sera sa première sortie de la saison prochaine. Julian Alaphilippe avait en effet déjà participé à cette épreuve en 2022 (25e sur l'Ardèche Classic et 5e sur la Drôme Classic) mais avait auparavant disputé le Tour de Provence. Réponse lorsque la Soudal Quick-Step dévoilera elle-même son calendrier.

En attendant le Berrichon sera notamment opposé dans ces Boucles Drôme-Ardèche à Romain Bardet de la Team DSM, Simon Clarke, vainqueur de la Drôme Classic 2020, Brandon Mc Nulty vainqueur d'étape sur Paris-Nice 2022, et de l'Ardèche Classic 2022 et devra se méfier au sein de sa propre formation de Rémi Cavagna, champion de France 2020 et 2021 et vainqueur de l'Ardèche Classic en 2020.