Cyclisme. Valentin Ferron remporte la 84e édition de Paris-Camembert

L'Isérois Valentin Ferron s'est imposé en costaud à Livarot ce mardi 11 avril pour la 84e édition de Paris-Camembert. Parti en échappée à 30 kilomètres de l'arrivée avec Valentin Madouas, le coureur de la formation Total Energies a trouvé la force de relancer une attaque alors que le duo avait été repris par un contre dans lequel figuraient notamment les Normands Guillaume Martin et Nicolas Prodhomme.

Reparti à 15km de la ligne d'arrivée avec le jeune Breton Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), très en vue sur le Tour de Normandie 2022 , Valentin Ferron a su s'imposer dans ce duel au sprint sous les gouttes à Livarot. A 25 ans, il s'agit de la première victoire de la saison pour celui qui était passé tout proche de remporter le Grand Prix La Marseillaise en janvier (2e).

Martin et Madouas piégés

Deuxième, Costiou (20 ans) décroche dans le Pays d'Auge son premier podium chez les professionnels. Les deux grands perdants de la journée sont Valentin Madouas (Groupama - FDJ) et Guillaume Martin (Cofidis). Les deux favoris n'ont pas ménagé leur peine mais ont été piégé dans le final. Si le Normand était esseulé et a assuré une grosse partie de la poursuite du groupe de contre, le dénouement est rageant pour le Breton, en tête durant 15 km, et épaulé par son coéquipier Lenny Martinez dans le final.

Classement de la course

1. Valentin FERRON (TTE) 05:30:10

2. Ewen COSTIOU (ARKEA) mt

3. Fredrik DVERSNES (Uno X) à 15"

4. Valentin MADOUAS (G-FDJ) à 15"

5. Guillaume MARTIN (COF) à 15"

6. Xabier Mikel AZPARREN IRURZUN (EUS) à 01'05"

7. Elie GESBERT (ARKEA) à 01'05''