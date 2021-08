Cyclisme : Valentin Madouas s'offre la Polynormande juste devant Benoît Cosnefroy

Valentin Madouas a été le plus fort dans le sprint final au bout des 168 km de cette célèbre course cycliste du sud-Manche, inscrite au programme de la coupe de France. Une victoire juste devant le rauvillais Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën Team), vainqueur il y a deux ans sur ses terres manchoises. Le toulousain Anthony Perez (Cofidis) finit lui troisième.

La victoire s'est jouée à trois, le peloton était complètement lâché. Mais que "ce fût dur" puisque ces trois -là faisaient partie d'une échappée de 11 coureurs, qui s'est fait dès le début de la course. Ils ont donc été devant, du début à la fin.

Je n'ai presque jamais fait de course aussi dure, c'était dantesque. Passer toute la journée devant et réussir à l'emporter, je suis vraiment très très heureux souligne le vainqueur Valentin Madouas.

Benoit Cosnefroy n'est pas passé loin. "C'est frustant oui, mais le plus frais a gagné aujourd'hui et Val' était super fort". Le Manchois qui a remercié le public qui l'a soutenu tout au long de la course :

c'était top, j'avais l'impression d'être Julien Alaphilippe sur le Tour de France !

Le Manchois Anthony Delaplace termine 10e.