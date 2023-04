Cyclisme. Vauquelin remporte le Tour du Jura, Martin 3e

Kévin Vauquelin confirme encore ! Déjà vainqueur en début de saison du Tour des Alpes Maritimes et du Var, le coureur calvadosien a remporté ce samedi le Tour du Jura. Dans le froid et la brume, sous la pluie, le sociétaire de la formation Arkéa-Samsic a dompté les meilleurs français du peloton sur les pentes raides du Mont Poupet.

Vauquelin a profité d'une attaque sélective de Guillaume Martin pour contrer à 2,5 km de l'arrivée. Déjà à bloc, ses principaux concurrents (Martin, Pinot, Peters, O'Connor, Lafay) n'ont pas réussi à lui prendre la roue. C'est en solitaire, avec une grosse quinzaine d'avance sur Pinot, 2e, et Martin, 3e, que le Bayeusain s'est imposé au sommet.

"Le début de la course était un peu compliqué. Je pense qu'il s'agissait encore des séquelles de ma chute (sur le Région Pays de la Loire Tour). C'était dur, il y avait un tempo assez casse-pattes, mais sur la fin, je me sentais bien. Alessandro Verre (son coéquipier) a fait une super échappée. Ca m'a permis d'être super bien placé derrière, je n'ai pas eu à donner un seul coup de pédale. Puis, quand je l'ai senti, je suis parti. La tactique était parfaite, surtout parce qu'on est des mecs solides et solidaires aussi." Kévin Vauquelin, sur l'Equipe 21

Martin, encore raté

Derrière le Calvadosien, un Ornais termine sur le podium. Plusieurs fois à l'attaque dans la montée finale, Guillaume Martin n'a pas été récompensé. Après sa 5e place sur Paris-Camembert mardi, sa 4e place hier sur la Classic Grand Besançon Doubs, le grimpeur normand accroche cette fois une 3e place. Toutefois, même s'il ne gagne pas, il laisse entrevoir une forme ascendante. De belle augure à l'amorce du printemps.