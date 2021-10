Vendée : parité femmes-hommes pour les primes au Chrono des Nations, une première en France

Pour la première fois lors d'une course cycliste professionnelle mixte en France, les femmes et les hommes vont toucher les mêmes primes de victoire. L'initiative est à mettre au crédit des organisateurs du réputé contre-la-montre vendéen aux Herbiers, le Chrono des Nations, organisé ce dimanche.

"Quoi qu'il arrive, à l'avenir, les femmes et les hommes gagneront la même somme d'argent au Chrono des Nations." C'est l'engagement de Thierry Adam, président de l'épreuve vendéenne. Un tournant historique pour le Chrono des Nations et le cyclisme professionnel en France. Jamais auparavant en France, une course cycliste professionnelle n'avait offert la parité dans les primes de victoire. Le chrono - course contre-la-montre - des Herbiers, ce dimanche, est donc pionnier.

5.785 € pour les premiers, homme et femme

Proche du monde cycliste féminin, Thierry Adam, ex-journaliste à France Télévisions, a décidé de prendre les choses. "Il fallait arrêter de parler et agir", dit-il. 2021 est donc l'année du changement pour le Chrono des Nations. "On n'a pas fait ça pour attirer des cyclistes femmes ou des femmes de renom, on a fait ça parce que c'est légitime", assure l'ancienne voix du Tour de France. "Ça a été une petite bataille avec l'Union cycliste internationale parce qu'il a fallu leur faire comprendre, raconte Thierry Adam. On s'est aperçu ensuite, une fois accepté, que c'était quelque chose qui dérangeait un tout petit peu."

Ce dimanche aux Herbiers, le premier homme touchera 5.785 €, tout comme la première femme. "Ce sera comme cela, jusqu'à la dixième place", assure Thierry Adam. Cette parité tranche avec d'autres courses mixtes. Dernier exemple en date : le Paris-Roubaix. La gagnante féminine, Elizabeth Deignan, avait empoché 1.500 euros, soit vingt fois moins que Sonny Colbrelli, son homologue masculin.

Le tableau des primes au Chrono des Nations en 2021, selon les catégories. - Capture d'écran Chrono des Nations

Un plateau de haut niveau

Grâce au forfait du champion du monde italien Filippo Ganna, les Suisses s'annoncent comme les grands favoris, avec Stefan Küng chez les hommes et Marlen Reusser chez les dames. Sur le circuit de 44.490 kilomètres, le principal rival du champion d'Europe suisse sera le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step), champion d'Europe 2019 de la discipline et revenu au premier plan après sa terrible chute l'an dernier au Tour de Lombardie. En septembre, le jeune prodige belge de 21 ans s'était hissé sur la troisième marche des podiums européen et mondial.

Chez les dames, Reusser (Ale BTC Lubljana), championne d'Europe et médaillée d'argent aux Mondiaux ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo de la spécialité, sera la tête d'affiche sur le circuit de 24.640 km. Elle devra cependant se méfier de l'Allemande Anna Kiesenhofer (Austrian National Team), surprenante championne olympique de la course en ligne, l'été dernier.

Le programme, ce dimanche

11h : cadettes

cadettes 11h20 : cadets

cadets 12h10 : juniors femmes

juniors femmes 12h25 : juniors hommes

juniors hommes 13h20 : espoirs et élites femmes

espoirs et élites femmes 14h : espoirs hommes

espoirs hommes 14h20 : élites hommes

Le parcours est à retrouver ici.