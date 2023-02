VIDÉO - Étoile de Bessèges : vingt motards de la gendarmerie protègent les coureurs

Pour cette 53e édition de l'Etoile de Bessèges - Tour du Gard, 20 motards de l'escadron de sécurité routière du Gard (EDSR 30) sont sur le pont. "Nous formons une bulle pendant la course pour protéger les coureurs" précise le capitaine Olivier Galon de l'EDSR du Gard. Les gendarmes viennent notamment de la brigade motorisée d'Alès, de Bagnols-sur-Cèze, du peloton motorisé de Nîmes et du peloton autoroutier de Gallargues. "Nous avons également un renfort de l'Hérault et un de la Lozère" lâche Olivier Galon.

Les motos sont rutilantes. "Il s'agit notamment de BMW et de Yamaha. Elles pèsent jusqu'à 260 kilogrammes" conclut le capitaine Galon.