Étoile de Bessèges : visite guidée dans le bus de l'équipe Total Energies

Garé près du stade de football à Bellegarde, le bus de l'équipe Total Energies attire les regards au premier jour de l'Étoile de Bessèges. Mais impossible pour les spectateurs massés autour d'y pénétrer. "C'est l'antre des coureurs et du staff" reconnaît le directeur sportif de la formation française Thibault Macé. À l'intérieur, neuf sièges noirs, pivotants et confortables attendent les coureurs. Le Vendéen Mathieu Burgaudeau est placé à l'avant. "C'est une place qui vaut cher car de ce siège, on voit la route" plaisante-il. Son coéquipier Valentin Ferron est lui moins regardant. "Avec ce confort, on peut faire de longs trajets sans ressentir la fatigue" précise-t-il. Chaque coureur dispose également d'une prise de courant à ses pieds. "Ils peuvent ainsi recharger leur tablette ou leur portable" affirme, le chauffeur Rony Martias.

Deux douches dans le bus

Au milieu du bus, une petite cuisine avec un frigidaire, un évier, une machine à café et même un cuiseur. "Je leur prépare du riz ou des pates. Ainsi, ils n'attendent pas le retour à l'hôtel pour manger chaud" lance Rony Martias. Juste en face de la cuisine, il y a un WC et deux cabines de douche. "Quand il fait froid et qu'on peut se laver et se réchauffer une fois arrivé, c'est le luxe" reconnaît le jeune coureur Thomas Bonnet. La récupération est le maître mot et le confort est partout.

Deux écrans de télévision

Au fond du bus, trois coureurs discutent autour d'un café avant le départ.