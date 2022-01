Cyclisme - Warren Barguil : "Je ne vois pas pourquoi je changerai d'équipe, mais..."

C'est sur l'île de Majorque, dans l'archipel des Baléares, en Espagne, que Warren Barguil lance sa saison 2022. À compter de ce mercredi et jusqu'à dimanche, le coureur du pays de Lorient s'aligne sur le Challenge de Majorque. L'occasion de faire le point avec l'un des leaders de la formation Arkéa-Samsic, avec qui il arrive en fin de contrat en cette année 2022.

Sa forme physique : "j'ai bien récupéré"

Revoilà Warren Barguil en pleine possession de ses moyens après sa lourde chute fin septembre dernier à l'entrainement, mettant précipitamment fin à sa saison 2021 à cause d'un bassin fracturé. "J'ai bien récupéré. J'ai pu partir en vacances. C'était peut-être un mal pour un bien. J'ai pu faire cinq semaines sans activité physique totale. Ça a permis à mon corps de bien récupérer. Ensuite, la prépa s'est bien passée. J'ai bien pu rouler avec une belle météo tout le mois décembre. Je suis parti en famille à la Grande Canarie début janvier, avant d'enchaîner à Calpe une semaine avec l'équipe où on a pu bien travailler."

Son état d'esprit : "je suis très très motivé !"

Après une saison qu'il qualifie de "moyenne" l'an passé, notamment "en passant à côté des objectifs au Tour de France", Warren Barguil affiche une grosse envie. "Je suis très motivé. Très, très motivé ! Après, je sais que je suis toujours poussif en début de saison. J'espère donc ne pas être trop en retard en début de saison, mais mes objectifs sont un peu plus tard dans l'année."

Son début de saison inédit : "j'avais des habitudes, et c'est parfois bien de les changer"

Avec le Challenge de Majorque (du 26 au 30 janvier), le tour de la région de Murcie (le 12 février), le tour d'Algarve (du 16 au 20 février), les boucles Ardèche-Drôme (les 26 et 27 février), les Strade Bianche (le 5 mars), Tirreno-Adriatico (du 7 au 13 mars) et Milan-Turin (le 16 mars), le Morbihannais a complètement changé son programme de début de saison, cette année. "C'est tout nouveau pour moi, et je suis très motivé à l'idée de le faire. J'avais des habitudes, et c'est parfois bien de les changer. Les directeurs sportifs m'ont proposé ça, et ça m'a beaucoup motivé. Et puis, je voulais faire les Strade Bianche. Elles tombent le samedi, et Paris-Nice le dimanche. Ça a changé la donne. Pour le Tour de Provence (10-13 février), Nairo Quintana (son coéquipier) voulait y aller. Il fallait qu'on se partage les rôles. Ce programme espagnol et portugais du début me plaît bien. C'est bien de changer une routine qui s'est installée et de voir d'autres courses. Et ne pas se dire, une fois que la carrière est terminée, qu'il aurait été possible de changer le début de saison à un moment donné. J'ai la chance de pouvoir changer ce début de saison. Peut-être que ça ne va pas me plaire et que je reviendrai sur mes habitudes classiques."

Ses ambitions et celles de son équipe pour 2022 : le Giro, son grand objectif

Arkéa-Samsic vise la licence World Tour en 2023. "C'est _une saison très importante pour toute l'équipe_. On a beaucoup d'envie d'être en World Tour. Il faut faire des résultats et marquer des points. Tout le monde est très motivé, a bien travaillé cet hiver et est prêt pour ce début de saison." Le patron de son équipe, Emmanuel Hubert, l'a invité à "avoir davantage une posture de leader" dans une récente interview. Comment a-t-il accueilli les propos ? "On en a discuté avec Manu, les propos ne sont pas forcément ceux prononcés. Cela dit, je ne me suis peut-être pas assez affirmé sur certaines courses. On en a parlé cet hiver pour remettre les choses au point et pour ça soit clair pour l'équipe et pour moi. Je ne peux pas courir après toutes les courses. J'ai un profil trop polyvalent parfois, et ça peut me desservir. On a donc fixé des objectifs, c'est maintenant à moi de jouer !"

Ce sera plus axé sur les courses d'une journée. Sur les grands tours, ce sera plus pour viser les étapes que le classement général

Quels objectifs alors ? "Il y a aura le Tour de France. Et la Vuelta ou le Giro, l'équipe doit donner une décision prochainement. En ce qui me concerne, ce sera plus axé sur les courses d'une journée. Et, sur les grands tours, ce sera plus pour viser les étapes que le classement général. J'aimerai bien être sur le Giro pour rentrer dans le cercle fermé des vainqueurs sur les trois grands tours." Car, après avoir levé les bras sur la Grande Boucle et la Vuelta, le Giro manque à son palmarès. "C'est mon grand objectif jusqu'au jour où je tirerai mon dossard et que je serai à la retraite. D'ici là, ce sera l'objectif principal jusqu'à la fin de ma carrière."

Son avenir : "Si je change, c'est parce que l'équipe n'est pas World Tour. Pour moi, c'est vraiment ça la grosse condition"

Warren Barguil réfléchit aussi à son avenir, lui qui arrive en fin de contrat en cette année 2022 chez Arkéa-Samsic. "J'aimerai bien que ça soit clarifié tôt dans la saison. On a déjà commencé à en discuter avec Manu. Pour moi, c'est très important de savoir où je vais. Je n'ai jamais été en fin de contrat. On va continuer à en parler dans les prochains jours. Moi, je me sens bien dans l'équipe. On a un très bon groupe : staff, coureurs, direction ! Certains coureurs n'aiment pas leur direction, mais ici tout se passe bien (rires) ! Je me sens bien et je ne vois pas pourquoi je changerai. Si je change, c'est parce que l'équipe n'est pas World Tour. Pour moi, c'est vraiment ça la grosse condition. Si je veux faire le Giro, c'est important qu'on marque les points et qu'on soit en World Tour en 2023 si je veux rester au sein de l'équipe."