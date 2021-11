Besançon accueille la 8e manche de la Coupe du Monde de Cyclo-Cross, dimanche 28 novembre 2021, à la Malcombe

L'Amicale Cycliste Bisontine, organisatrice rompue aux grands événements

Fondée en 1964 par Jean de Gribaldy, dans l'idée d’en faire un club formateur de haut niveau, l’Amicale Cycliste Bisontine a parfaitement rempli sa mission, que ce soit sur route, sur piste comme en cyclo-cross. L'équipe première évolue en division nationale, et les juniors figurent parmi les meilleurs de l’Hexagone.

Le président Pascal Orlandi, entouré d’une équipe de dirigeants motivés et de bénévoles dévoués, a organisé des manches de la Coupe de France de Cyclo-Cross, avant de se voir confier à deux reprises, l’organisation des Championnats de France.

Sa parfaite maîtrise dans l’organisation de tels évènements a valu à l’AC Bisontine de se voir confier par l’UCI une manche de Coupe du Monde de Cyclo-Cross sur un circuit exigeant et remodelé, tracé autour du complexe sportif Michel Vautrot.

Le site de la Malcombe : un terrain de jeu sans égal sur un circuit multipliant les zones techniques (escaliers, buttes et dévers, …)

8ème manche de la Coupe du Monde UCI

Une épreuve de Coupe du Monde de Cyclo-Cross, c'est évidemment du top niveau mondial, pour un spectacle garanti, les émotions des rebondissements d'une course de mouvements, dans une chaleur plus intense que le froid de la météo, et dans un niveau de performance unique. Qui ne se souvient pas de la victoire – dans une ambiance absolument extraordinaire – de Francis Mourey, couronné champion de France pour la 9ème fois en 2016 ?

Une épreuve de Coupe du Monde de Cyclo-Cross, c'est aussi la découverte de talents et de futurs cadors de la route. Besançon verra ainsi forcément s'illustrer les futurs Sagan, Alaphilippe, Van Aert et autre Van der Poel !

- Peter Sagan : vice-champion du monde Juniors 2008

- Julian Alaphilippe : 2 fois champion de France, et vainqueur de deux manches de Coupe du Monde (Juniors et Hommes)

- Wout Van Aert : triple champion du monde en 2016, 2017 et 2018.

- Mathieu van der Poel : quadruple champion du monde en 2015, 2019, 2020 et 2021

Les meilleurs spécialistes de la discipline sont attendus ce dimanche 28 novembre, avec deux épreuves destinées aux Juniors le matin, puis la course Élite Femmes (13h40), avant la catégorie Élite Hommes (15h05).

Des émotions au plus près du spectacle et des champions

Le cyclo-cross – et à plus foret raison un manche World Cup 2021 UCI – c'est l'assurance de vivre une journée pleine d'émotions, dans la magie d'une ambiance comme on les aime, au contact des champions d'aujourd'hui et des futurs très grands du vélo de demain !