Cyclo-cross : Flamanville prépare sa coupe du monde

La société Flanders Classics qui organise la coupe du Monde de cyclo-cross pour l’Union cycliste internationale a fait le déplacement dans la Manche ce vendredi pour valider définitivement la candidature de Flamanville. La commune manchoise accueillera pour la première fois une manche de coupe du Monde de cyclo-cross le 16 janvier 2022, deux ans après un championnat de France.

En décrochant cette épreuve internationale, le cyclo-cross de Flamanville entre dans une nouvelle dimension.

VIDEO- La coupe du Monde de cyclo-cross à Flamanville en 5 chiffres

Une diffusion dans 84 pays

Le championnat de France à Flamanville avait été suivi en 2020 par 841.000 téléspectateurs en cumulé. Pour cette manche de Coupe du Monde, les audiences vont s’envoler. Les courses seront diffusées dans 84 pays (Europe, Etats-Unis, Canada, Malaisie, Nouvelle-Zélande…). Cent médias internationaux seront présents sur le site pour couvrir l’événement.

« Il n’y a peut-être que le foot au-dessus »

Cette étape de coupe du Monde va donc offrir à Flamanville - et plus largement à la Manche et la Normandie - une exposition mondiale. « Une diffusion dans 84 pays, ça parle. Il n’y a peut-être que le foot qui est au-dessus de ça. C’est une chance, toutes les régions n’ont pas cette opportunité », se réjouit Mickaël Lemardelé, le président du comité d’organisation du cyclo-cross de Flamanville.

Des retombées pour l’économie locale

En plus de cette promotion à l’internationale, la coupe du monde devrait aussi booster l’économie locale. 10.000 spectateurs sont attendus à Flamanville, des visiteurs français et étrangers. Les organisateurs montrent la voie : sur les 400.000 euros de budget pour les préparatifs de l’événement, 58% de la somme sera dépensée dans les boutiques et entreprises locales.

Une journée au pas de charge

Trois cents bénévoles seront sur le pont dès la mi-décembre pour que tout soit prêt le jour-J. Le circuit de trois kilomètres reprendra le tracé du championnat de France dans le parc du château de Flamanville. Les cinq courses de cette étape de coupe du Monde se dérouleront toutes le 16 janvier (juniors hommes et femmes, moins de 23 ans, élite femmes et élite hommes).