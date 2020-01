Cyclo-cross : les Belges rois de Brognard

La boue et le froid n'ont pas épargné les coureurs durant l'épreuve Elite

Brognard, France

Les coureurs belges ont dominé l'avant dernière manche de la Coupe du monde de cyclo cross ce dimanche autour de la base de Brognard. Ils ont terminé aux trois premières places de la course Elite. Après un bras de fer de plus d'une heure avec son compatriote Toon Aerts, le favori de l'épreuve Eli Iserbyt l'a emporté en l'absence du néerlandais et champion du monde en titre Mathieu Van der Poel.

Plus de 5 000 spectateurs, selon les organisateurs

Selon les organisateurs, plus de 5 000 spectateurs ont assisté aux quatre courses de la journée. Ils sont encore venus des quatre coins de l'Europe.

Les supporteurs belges avaient la tête dans le guidon pour encourager leurs coureurs © Radio France - Nicolas Wilhelm

Le cyclo cross n'a pas de frontière.

Le parcours de Brognard est très exigeant avec de nombreuses difficultés © Radio France - Nicolas Wilhelm

Il y avait de l'ambiance au passage des planches, au sommet des bosses et dans les virages.

C'est au sommet des bosses que la foule était la plus dense © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les spectateurs répartis sur les 2 kilomètres 500 du circuit ont assisté à une course à suspense entre Aerts et Iserbyt, échappés dès le premier tour.

Chainel, un chouchou déçu !

Côté français, Francis Mourey n'est plus le chouchou de Brognard. Le nonuple champion de France présent derrière les balustrades est désormais à la retraite. C'est le vosgien Steve Chainel qui est devenu la nouvelle coqueluche. Malgré des encouragements nourris, le champion de France 2018 n'a terminé que 23e à cinq minutes du vainqueur. Interrogé sur la ligne d'arrivée, il regrettait de ne pas avoir été à la hauteur du soutien populaire. " C'est plaisant d'avoir un public qui vous pousse. Mais je suis très déçu de ma place car j'avais de bonnes sensations cette semaine. J'ai fais trop d'erreurs, tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous manquez votre départ", a expliqué le Vosgien qui, dans quinze jours, tentera de s'illustrer lors des championnats du monde. Parti en fond de ligne, le régional de l'étape Damien Mougel, originaire de Nommay, a abandonné à deux tours de la fin.

La der de Denis Mercier

A la tête de l'organisation depuis 42 ans, Denis Mercier a dirigé sa dernière course ce dimanche. Il a confirmé qu'il allait passer la main à une nouvelle équipe dirigeante après avoir notamment organisé douze manches de Coupe du monde. " L'objectif de la future équipe sera de faire aussi bien voire mieux", a expliqué Denis Mercier qui restera disponible auprès de l'organisation et des bénévoles. Il n'y aura pas d'épreuve internationale l'an prochain dans le pays de Montbéliard pour permettre à la future équipe dirigeante de se mettre en place. Rendez-vous en 2022 ?