Cyclo-cross : Valentin Guillaud sur le podium de la première manche de la Coupe de France

C’était le grand retour de la Coupe de France de cyclo-cross ce week-end​, sur le site de la Bodinais, à Pierric (Loire-Atlantique). Et cela a plutôt bien réussi à Valentin Guillaud avec une superbe troisième place (sur 86).

Le pensionnaire de Laval Cyclisme 53 a bataillé avec les meilleurs coureurs de la discipline et s'offre donc un podium de prestige à un peu plus d’un mois des championnats d’Europe. Il a été devancé de 26 secondes par Loris Rouiller (Alpecin-Fenix), premier, et Joshua Dubau (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys), deuxième.

De son côté, Tristan Verrier, pour sa première sous les couleurs de Laval Cyclisme 53, a terminé 63e en 1h06min.