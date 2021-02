Cyclisme : l'Ardéchoise aura bien lieu en 2021, mais en format réduit

La course cyclosportive, qui attire chaque année plusieurs milliers d'amateurs sur les routes de l'Ardèche, aura lieu sur deux jours en 2021, les 18 et 19 juin. Un format réduit car les organisateurs ne savent pas où en sera la crise sanitaire à ce moment là.

"Il y a beaucoup de brouillard dans l'atmosphère, constate Gérard Mistler, le président et fondateur de la course. On ne sait pas trop ce que va être le printemps. Les séjours de 3 à 4 jours, on ne sait pas si cela sera possible. On ne sait pas si les hébergeurs auront rouvert, pareil pour les restaurants. Dans le doute, on préfère organiser une Ardéchoise un peu réduite afin de satisfaire le maximum de cyclistes."

Un parcours 100 % ardéchois

Le rassemblement attire chaque année plusieurs milliers d'amateurs, avec des circuits en Ardèche, dans la Drôme, la Haute-Loire, le Gard ou encore la Lozère. Cette année, tout se passera en Ardèche, "on n'est pas l'abri que l'une des préfectures [de ces départements] mette des restrictions", confie Gérard Mistler.

"Nous proposerons le vendredi le parcours habituel du mercredi, c'est-à-dire celui de l'Ardèche verte, détaille Gilbert Baraillet, le secrétaire de l'association. Une boucle supplémentaire sera proposée, dans le pays de la châtaigne au cœur de l'Ardèche, d'environ 140 km. Le samedi, nous ferons les parcours habituels."

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er mars pour tous les cyclistes inscrits en 2020, à partir du 1er avril pour les autres. En cas d'annulation de l'événement, l'association s'engage à rembourser ceux qui le souhaite ou à reporter leur inscription à 2022.