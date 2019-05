Dans cinquante jours, les coureurs du Tour de France seront à Mulhouse

Le Tour de France et sa caravane seront en Alsace les 10 et 11 juillet prochain. A l'approche de cet événement très attendu, la ville de Mulhouse, qui sera ville départ, vient d'installer un compteur place de la Réunion. Il permet de voir combien de jours nous séparent de l'arrivée des coureurs.

Mulhouse, France

Le Tour de France sera en Alsace les 10 et 11 juillet prochain. Le 10 juillet pour la 5e étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar puis le 11 juillet pour la 6e étape entre Mulhouse et La planche des Belles Filles en Haut-Saône.

50 jours nous séparent de l'arrivée des coureurs, la ville vient d'installer un compteur sur la place de la Réunion.

Le Tour de France très attendu à Mulhouse

Ce compteur permet de faire le décompte des jours qui nous séparent de l'arrivée des coureurs. Une manière originale de patienter avant le jour J. C'est la 17e fois que le Tour de France fera étape à Mulhouse.

La veille de l'arrivée des coureurs le 10 juillet, il y aura un moment festif sur la place de la Réunion, avec la retransmission sur écran géant de l'étape entre Saint-Dié et Colmar.

à lire aussi Tour de France 2019 : les horaires de la 6e étape entre Mulhouse et La Planche des Belles Filles

Dans 50 jours, le #TDF2019 s'élancera de #Mulhouse pour sa 6e étape, le 11 juillet prochain !🚴

Le décompte est lancé place de la Réunion, en présence de l'ancien coureur cycliste et Maillot jaune du Tour, @ChrisMoreau90 ! 🙌⏱️ pic.twitter.com/cZc0gaTcDu — #Mulhouse (@mulhouse) May 23, 2019

à lire aussi Tour de France 2019 : découvrez tous les horaires de la 5e étape entre St Dié-Des-Vosges et Colmar

Le lendemain, il y aura le départ, depuis le Palais des Sports, le public pourra voir les coureurs et la caravane du Tour .

Le Tour de France c'est la liesse populaire. C'est aussi de fortes retombées économiques pour la ville avec des gens qui viennent de partout. Des terrasses remplies. Cela va faire travailler les artisans et commerçants," Michèle Lutz, la maire de Mulhouse