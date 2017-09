David Lappartient élu président de l'UCI!

Le Morbihannais David Lappartient a été élu ce matin à Bergen, en Norvège, président de l'Union Cycliste Internationale. Il remplace le président sortant, le Britannique Brian Cookson.

David Lappartient poursuit son irrésistible ascension au sein des instances cyclistes internationales. Après avoir été élu président de la Fédération Française de cyclisme en février 2009 (poste qu'il a quitté en mars 2017), président de l'Union Européenne de cyclisme en mars 2013, le Morbihannais a été plébiscité ce matin, à Bergen en Norvège pour devenir président de l'UCI, l'Union Cycliste Internationale. 37 voix pour lui, contre 8 seulement pour le président sortant, Brian Cookson (Les 45 délégués votants étaient issus des cinq confédérations internationales (15 en Europe, 9 en Asie, 9 en Afrique, 9 en Amérique et 3 en Océanie)). "J'aime servir le vélo et c'est la suite logique de mon engagement", déclarait David Lappartient en juin dernier, justifiant son choix de se porter candidat à la présidence. Pour Michel Callot, actuel président de la FFC, "La Fédération Française de cyclisme occupe une place essentielle dans le cyclisme mondial tant par la densité de ses activités que par le niveau sportif de ses athlètes. Et, à ce titre, elle trouvera certainement, auprès de David Lappartient, un Président de l'UCI sensible à sa conviction que l'évolution de notre sport, et en particulier son internationalisation, reste compatible avec la culture cycliste qui anime nos structures."

Maire "Les Républicains" de Sarzeau depuis 2008 (Il a prévu d’aller au bout de son mandat de maire (2020)), ancien géomètre-expert (il a dirigé son entreprise durant plus de 9 ans), David Lappartient, 44 ans, s'était engagé dès 1997 au sein du Vélo Sport de Rhuys, (à 23 ans seulement...), avant de prendre les rênes de l'organisation du Grand Prix de Plumelec-Morbihan. Il est devenu ensuite le plus jeune président d'une fédération olympique en France en prenant la suite de Jean Pitallier qui l'a adoubé en 2009 à la présidence de la Fédération Française. Deux mandats plus tard, il a affiché un bilan marqué par l'ouverture du vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines et la mise en place du centre national, une hausse du nombre de licenciés, l'échec du projet d'une équipe multi-disciplines à la charge de la fédération française, et des résultats sportifs souvent brillants aux championnats du monde mais parfois décevants (Jeux Olympiques de Rio). Son mandat à la tête de l'Union cycliste internationale court jusqu'en 2021. Il est seulement le troisième Français, le premier depuis 60 ans, à être président de l'UCI, après Léon Breton (de 1922 à 1936) et Achille Joinard (de 1947 à 1957).