De cycliste professionnel à vigneron : la nouvelle vie d'Axel Domont

Le Drômois Axel Domont prend sa retraite à l'âge de 30 ans, après sept années sous les couleurs de l'équipe AG2R la mondiale. Un retraité du cyclisme malgré lui. "Si cela ne tenait qu'à moi, j'aurais continué encore quelques années. J'en avais envie mais le destin en a décidé autrement. Je me suis beaucoup blessé, je commençais à avoir du mal à me remettre de mes blessures, mentalement et physiquement. Il a été compliqué de convaincre des équipes sur ma capacité à rebondir à la fin de mon contrat cette année", explique le coureur.

Je termine donc ma carrière un peu comme elle se rythme depuis deux ou trois ans. Je tombe, je casse.

Le destin s'est acharné. Axel Domont n'a pas terminé la dernière course de sa carrière. Il s'est cassé la clavicule après une chute lors de la deuxième étape de la Vuelta, le 21 octobre dernier. "Je termine donc ma carrière un peu comme elle se rythme depuis deux ou trois ans. Je tombe, je casse. Au lendemain de ma chute, quand je me suis retrouvé à l'hôpital en Espagne, avec la barrière de la langue, je me sentais un peu bête. Je me disais 'mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu aurais mieux fait de rester dans ton champs ou dans ta cave, ta place est là-bas".

Sa nouvelle vie de vigneron

Axel Domont a retrouvé sa nouvelle place, au domaine des Côtes Rousses, en Savoie. "Le propriétaire me prête un petit emplacement pour démarrer et vinifier mon premier millésime". Le coureur pense à sa reconversion depuis plusieurs années. " En voyant ma carrière déraper, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai pensé à mes passions, très axées sur la nature, sur l'extérieur. Je n'aime pas rester assis dans un bureau toute le journée". Finalement, sa passion pour le vin l'a dirigé vers le métier de vigneron. Il a même pris des cours. "J'ai voulu anticiper pour être plus serein. J'ai aussi monté une société. J'ai déjà beaucoup appris, mais il me reste aussi beaucoup à apprendre".

Je découvre ce métier, comme j'ai découvert le métier de cycliste. Dans ma famille, personne n'est vigneron ni même paysan.

Un avenir professionnel qu'il envisage avec sérénité, même si ce métier est nouveau pour lui. "Oui je découvre ce métier, comme j'ai découvert le métier de cycliste. Dans ma famille, personne n'est vigneron ni même paysan. Donc je découvre ce métier de la terre qui me passionne. C'est un métier qui a du sens pour moi, travailler la terre sans produits chimiques".

Axel Domont rêve d'avoir son propre domaine, mais en Savoie. Il s'est installé à Chambéry il y a dix ans pour intégrer le centre de formation de l'équipe AG2R la mondiale. Puis, il est passé professionnel au sein de cette même équipe. Le coureur y a construit sa vie, mais n'oublie pas ses attaches drômoises. "Mes racines sont dans la Drôme. Ce n'est pas très loin, à quelques heures de voiture ou même de vélo, je peux entrer chez mes parents". Axel Domont produira donc du vin de Savoie. Ses premières bouteilles devraient sortir en 2021.

Axel Domont met un terme à sa carrière de cycliste professionnel, il devient vigneron. - Yves Perret Médias

Quant au vélo, ce ne sera plus que pour le plaisir. " C'était un travail, un beau travail. Mais ce n'est pas que du bonheur : quand on doit, je dis bien on doit, aller s'entraîner sous la pluie, sous le vent, on y va mais ce n'est pas toujours du plaisir. Voilà, ça c'est derrière moi. Maintenant, le vélo ce sera avec les copains, sous le soleil et quand je veux", sourit Axel Domont. En attendant, son vélo reste bien rangé. Le sportif se remet tranquillement de sa sixième fracture de la clavicule.