Décalé, le Tour de France fera étape en Corrèze jeudi 10 septembre

Le Tour de France 2020 est reporté. Initialement prévu entre le 27 juin et le 19 juillet, il se déroulera finalement du 29 août au 20 septembre. La 12e étape hommage à Raymond Poulidor et Jacques Chirac arrivera à Sarran le 10 septembre.

Cela était devenu inévitable avec la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai et l'interdiction des grands rassemblements au moins jusqu'à mi juillet. Comme tant d'autres événements, le Tour de France cycliste 2020 est reporté.

Il y a quelques jours, comme de nombreux élus partout en France, le président du conseil départemental de Corrèze s'était dit ouvert à un report de la Grande Boucle. " Le Tour, c'est magique. Ca mobilise tout le monde quelque soit le jour. Le Tour est toujours le bienvenu, pourvu que ce soit une fête populaire au bord des routes " disait Pascal Coste sur l'antenne de France Bleu Limousin.

Arrivée à Sarran jeudi 10 septembre

Initialement prévu entre le 27 juin et le 19 juillet, il se déroulera finalement du 29 août au 20 septembre comme l'a révélé le Dauphiné Libéré. Selon les informations de France Bleu Limousin, les organisateurs du Tour confirmeront ces éléments ce mercredi et il est déjà acquis, selon nos informations, que l'arrivée de la 12e étape en Corrèze aura lieu le jeudi 10 septembre à Sarran devant le musée du président Chirac, décédé en septembre dernier.

Un peu plus tôt, les coureurs passeront par Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, en hommage à Raymond Poulidor qui habitait la commune (il était né en Creuse à Masbaraud-Mérignat), et qui est lui décédé le 13 novembre dernier.

"On sait toute la "poupoularité" du Tour du France" a indiqué ce mardi soir le Maire de Saint-Léonard à qui France Bleu Limousin a appris la nouvelle. "On s'adaptera en terme d'organisation, on essaiera d'être à la hauteur le 10 septembre," a déclaré Alain Darbon, expliquant qu'il "sera important de célébrer Raymond", et qu'il "est aussi important pour notre peuple, pour tout le monde d'avoir des événements festifs et joyeux, surtout en ce moment qui n'est pas simple pour beaucoup de français". Le passage du Tour sera aussi, forcément, l'occasion de donner un nouveau coup de projecteur sur la commune où vivait Raymond Poulidor, car le "Tour est sans doute le plus bel office de tourisme de France" a conclu Alain Darbon.