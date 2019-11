Mort de Raymond Poulidor : le Manchois Daniel Mangeas perd un ami et son idole

En 2014 à Saint-Lary, Raymond Poulidor et Daniel Mangeas étaient honoré : 40 ans plus tôt, le Manchois commentait sa première arrivée du tour remportée par le Limousin: le début d'une longue amitié.

On a appris ce mercredi 13 novembre 2019 la mort de Raymond Poulidor. Le cycliste mythique surnommé "Poupou", éternel second du Tour de France, a marqué des générations de passionnés de vélo. Parmi eux, Daniel Mangeas. Le Manchois, speaker historique de la Grande Boucle, nous a confié son émotion à l'annonce du décès de son ami.

Daniel Mangeas, que représentait Raymond Poulidor pour vous ?

Daniel Mangeas : C'est un ami. On était ensemble sur toutes les courses de début de saison. C'était un champion d'une exceptionnelle popularité avec une carrière d'une longévité impressionnante, professionnel de 1960 à 1977. Je savais qu'il n'allait pas bien, mais on espère toujours!

Qu'est ce qui le rendait si populaire ?

DM: C'était d'être passé près du graal et quelque part, c'est une injustice qu'il n'ait jamais porté le maillot jaune ni gagné le Tour de France. Il y a aussi son extraordinaire duel avec Jacques Anquetil durant toute sa carrière et puis le fait qu'il ait pris le départ de son premier Tour de France en 1962 avec le bras dans le plâtre et qu'il est allé chercher une place de 3e. Il a eu aussi une noire malchance qui l'a accompagné. Il était le challenger et en France, on a toujours aimé les challengers. En plus il avait un nom qui sonnait bien et il aimait sa popularité, être reconnu et apprécié par le public.

Il était très accessible.

DM: Il me disait toujours "je sais d'où je viens". Ses parents étaient métayers. Il a commencé ses premières courses sur le vélo de sa mère et il me disait :"Tu te rends compte, j'ai plus de 80 ans et je savoure toujours le même bonheur grâce au vélo". Le cyclisme c'était sa vie, une deuxième famille et ça continue puisque son petit-fils est dans le vélo avec un vrai talent.

Les nouvelles que j'avais eues ces derniers jours n'étaient pas bonnes.

Votre destin en tant que speaker du tour de France est directement lié à un exploit de Raymond Poulidor en 1974.

DM: Exactement, et lors de mon dernier tour en 2014, Raymond Poulidor et moi avons été honorés lors de l'étape de Saint-Lary car c'est là qu'en 1974, il s'était imposé devant tous les grands champions de l'époque et que j'avais pris le micro de speaker pour la première fois pour remplacer le titulaire.

Quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois ?

DM: Je l'avais vu chez lui lors de sa dernière sortie officielle lors du Tour du Limousin en août dernier. Je l'avais vu fatigué, chez lui, le matin même, et je l'avais retrouvé sur le podium à l'arrivée, à nouveau plein de vigueur. Le contact avec le public continuait à lui donner au quotidien un coup de fouet, mais les nouvelles que j'avais eu ces derniers jours n'étaient pas bonnes du tout. C'est une perte énorme, celle d'un champion mais pour moi, c'est aussi la perte de l'idole de mon enfance. Et c'est toujours un moment exceptionnel que de devenir l'ami de l'idole qu'on avait lorsqu'on était enfant. C'est un lien qui demeure à jamais.