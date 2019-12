Décès de Robert Orioli, créateur du Club cycliste d'Etupes

Étupes, France

Le CC Etupes, c'était lui ! Robert Orioli est décédé, vendredi soir, a annoncé, ce samedi matin, son club de toujours sur sa page Facebook. Il s'est éteint à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Médecin, écrivain, il avait, en parallèle, consacré sa vie entière au club cycliste d'Etupes, près de Montbéliard, qu'il a fondé en 1974, pour en faire l'un des tout meilleurs clubs français amateurs (7 titres de champion de France). Robert Orioli avait passé la main en 2016 à la présidence du club, mais il était et restera une figure emblématique du cyclisme franc-comtois.

"C'était son bébé, c'était sa vie" - Jérôme Gannat, ex-coureur et directeur sportif du CC Etupes

A l'annonce de sa disparition, les hommes affluent pour saluer le dévouement de Robert Orioli pour son club de coeur. Jérôme Gannat (actuel directeur sportif de l'équipe Continental Groupama-FDJ) a été coureur du CC Etupes pendant une quinzaine d'années avant d'en devenir le directeur sportif de 2004 à 2018. Il garde en mémoire l'incroyable investissement de son ancien président pour son club "C'était son bébé, c'était sa vie" dit-il "J'ai vu l'évolution du club sous sa présidence. On est passé d'un petit club régional à un des meilleurs clubs français. C'est grâce à lui, son envie de grandir, d'en faire un grand club, que l'on parle d'Etupes dans toute la France. Il avait vraiment une volonté d'aller de l'avant. Il s'est beaucoup investi, même d'un point de vue financier, mais humainement surtout. C'était un homme au grand coeur".

"Sa grande fierté, c'était Thibaut Pinot" - Jérôme Gannat

La grande fierté de Robert Orioli est d'avoir formé, ou lancé, grâce à leur passage au CC Etupes, de futurs grands champions français de "la petite reine". On pense, par exemple, à Warren Barguil mais surtout à Thibaut Pinot. Le haut-saônois a couru en amateur en 2009 sous les couleurs erbatonnes, et le président Orioli était déjà conquis par le talent prometteur de l'enfant de Mélisey "Thibaut Pinot, c'est sa plus grande fierté" explique Jérôme Gannat "Quand il courait chez nous, il l'appelait "La Perle", et il nous disait qu'un jour il jouerait les premiers rôles au Tour de France, voire le maillot jaune, voire le gagner". Le grimpeur nord franc-comtois lui rend d'ailleurs hommage, ce samedi, sur les réseaux sociaux.

Les obsèques de Robert Orioli seront célébrées, ce mercredi 11 décembre 2019 à 14h, en l'église de Fêche-l'Eglise. Le club du CC Etupes, la ville et la famille organisent ensuite un hommage à la salle des fêtes d'Etupes à partir de 16h.