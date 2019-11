Raymond Poulidor est décédé ce mercredi à l'âge de 83 ans. Le plus populaire coureur français a forgé une partie de sa légende en Auvergne, lors de son duel mythique avec Jacques Anquetil dans l'ascension du Puy de Dôme, un des plus grands moments de l'histoire du Tour de France.

Raymond Poulidor et l'Auvergne: le duel légendaire avec Anquetil au Puy de Dôme

Auvergne, France

Raymond Poulidor avait la même réputation d'avarice que les auvergnats mais il était né en Creuse, à Masbaraud-Mérignat, avant de s'installer à Saint-Léonard de Noblat, en Haute-Vienne, là où il est décédé tôt ce mercredi. Poupou était tout de même très lié avec l'Auvergne, d'abord par l'intermédiaire de son directeur sportif, le cantalien Antonin Magne, et puis surtout par cette étape légendaire du 12 juillet 1964.

C'est la 20eme étape du Tour, 237,5 kilomètres entre Brive et le sommet du Puy de Dôme. Jacques Anquetil a 56 secondes d'avance au classement sur Raymond Poulidor. Le Puy de Dôme est sa dernière chance de remporter ce Tour avant l'arrivée à Paris. C'est un dimanche, il fait très chaud et un public record est massé dans l'ascension du Puy de Dôme, une des montées les plus redoutées par les coureurs, avec une pente continue de 12% pendant 4,5 kilomètres.

Sa dernière visite pour les 50 ans de l'étape

Raymond Poulidor a souvent raconté cette ascension qui appartient à la grande histoire du Tour. Il est au coude à coude avec Jacques Anquetil et même un moment épaule contre épaule comme le montre la photo de l'Equipe qui a participé à la légende. Pourtant, Raymond Poulidor a souvent expliqué qu'ils étaient épuisés tous les deux, incapables de lancer la moindre attaque. Il finira tout de même par lâcher Anquetil à 900 mètres de l'arrivée, trop tard! Poupou ne reprend que 42 secondes.

Il s'amusait aussi à raconter que tout le monde, ou presque, le croit vainqueur de cette étape, alors qu'il a fini troisième, derrière deux espagnols Jimenez et Bahamontes. Mais la légende retient le duel entre les deux français, apogée de la rivalité entre "anquetilistes" et "poulidoristes". Le duel du Puy de Dôme est devenu une étape mythique, un des plus grands épisodes de la riche épopée du Tour de France.

Raymond Poulidor était souvent revenu au Puy de Dôme, distillant les anecdotes, comme par exemple le fait que l'échappement d'une moto qui l'avait frôlé lui avait brûlé le mollet. C'est pour cela qu'il avait fait un écart et s'était retrouvé épaule contre épaule avec Jacques Anquetil. En 2014, pour le cinquantenaire de l'étape, il était revenu pour inaugurer une plaque rappelant le duel qu'il avait livré à Jacques Anquetil. Cette plaque est assez petite et pas mise en valeur, beaucoup de visiteurs ne la voient pas. Elle gagnerait à être remplacée par un panneau un peu plus visible, avec pourquoi pas la photo du duel?

Plaque (petite) apposée au sommet du Puy de Dôme pour les 50 ans du duel légendaire Anquetil Poulidor lors du Tour de France 1964. © Radio France - Emmanuel Moreau

Le duel Poulidor - Anquetil au Puy de Dôme version radio

En 2014, pour les 50 ans de cette étape, France Bleu Pays d'Auvergne avait réalisé une série spéciale sur cette étape et le mythe qui l'entoure. Elle est à réécouter.

Episode 1

Le Tour 1964 et les occasions perdues de Raymond Poulidor

Episode 2

La rivalité Anquetil - Poulidor

Episode 3

Le Puy de Dôme, une ascension pas comme les autres

Episode 4

La photo qui a contribué à la légende

Episode 5

L'étape du 12 juillet 1964

La visite de Raymond Poulidor au sommet du Puy de Dôme le 15 juin 2014

