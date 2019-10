Découvrez en avant-première le tracé du Tour de France dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Le Tour de France à vivre sur France Bleu Azur, radio officielle de la compétition cycliste ! Voici en avant-première le tracé de la grande boucle qui s'élancera dans quelques mois de Nice. La ville va vivre une grande première dans l'histoire du Tour, la première étape est constituée de trois boucles autour d'une même ville, et c’est la capitale azuréenne qui a été choisie : départ le samedi 27 juin. Le Grand Départ sera donné le samedi 27 juin depuis Nice, pour la deuxième fois de son histoire après 1981.

Les cols des Alpes-Maritimes © Radio France

Les coureurs vont aller a Aspremont, Castagnier, Levens ou encore Carros. La deuxième le lendemain avec trois cols au menu : le col de la Colmiane , le col de Turini et celui d'Eze. Et puis La troisième étape s'élancera également de Nice depuis l'Allianz Riviera le 29 juin. Le Tour va faire le TOUR du département avec trois départs et deux arrivées pour Nice. Du jamais-vu. La dernière fois que la Grande Boucle était passée par les Alpes-Maritimes, c'était en 2013 pour la 100e édition. Nice avait alors accueilli un contre-la-montre.

France Bleu Azur va vous faire vivre en intégralité l'évènement

Nombreux reportages, directs et antenne spéciale pour suivre à chaque instant le tour et ses à cotés. Dès maintenant et jusqu'à la fin de la compétition.