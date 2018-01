Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé lundi les équipes sélectionnées pour la 76e édition de Paris-Nice (du 4 au 11 mars), la 70e édition du Critérium du Dauphiné (du 3 au 10 juin) et de la 105e édition du Tour de France (du 7 au 29 juillet).

Dix-huit équipes participeront aux trois courses

Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale, les dix-huit équipes UCI WorldTeams suivantes sont engagées d’office :

AG2R La Mondiale (France)

Astana - Pro Team (Kazakhstan)

Bahrain - Merida (Bahreïn)

BMC Racing Team (États-Unis)

Bora - Hansgrohe (Allemagne)

FDJ (France)

Lotto Soudal (Belgique)

Mitchelton- Scott (Autriche)

Movistar Team (Espagne)

Quick-Step Floors (Belgique)

Team Dimension Data (Afrique du Sud)

Team EF Education First – Drapac P/B Cannondale (États-Unis)

Team Katusha - Alpecin (Suisse)

Team Lotto NL - Jumbo (Pays-Bas)

Team Sky (Royaume-Uni)

Team Sunweb (Allemagne)

Trek - Segafredo (États-Unis)

UAE Team Emirates (Émirats Arabes Unis)

Quatre équipes invitées sur le Tour de France, du 7 au 29 juillet

Cofidis, Solutions Crédits (France)

Direct Energie (France)

Team Fortuneo - Samsic (France)

Wanty - Groupe Gobert (Belqique)

Quatre équipes invitées sur Paris-Nice, du 4 au 11 mars

Cofidis, Solutions Crédits (France)

Delko Marseille Provence KTM (France)

Direct Energie (France)

Team Fortuneo - Samsic (France)

Quatre équipes invitées sur le Critérium du Dauphiné, du 3 au 10 juin

Cofidis, Solutions Crédits (France)

Team Fortuneo - Samsic (France)

Vital Concept Cycling Club (France)

Wanty - Groupe Gobert (Belqique)

Le parcours du Tour de France 2018

Le Tour de France 2018 s'élancera le samedi 7 juillet depuis Noirmoutier, en Vendée. Le peloton passera ensuite notamment par les Alpes puis les Pyrénées avant d'arriver sur les Champs-Elysées le dimanche 29 juillet. Découvrez ci-dessous les 21 étapes

Le parcours de Paris-Nice 2018

SOn sait que la 76 édition se déroulera du 4 au 11 mars. Selon France Bleu Saint-Étienne Loire, au cours des huit étapes, les coureurs passeront notamment entre Bourges (Cher) et Châtel-Guyon (Puy de Dôme) le 6 mars et dans la Loire le 7 mars entre La Fouillouse et Saint-Étienne.

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2018

Parmi les huit étapes du Critérium du Dauphiné, la part belle sera faite à la Drôme avec trois portions sur le département, en juin 2018, selon France Bleu Drôme Ardèche.