Route d'Occitanie 2019 : un retour en Aveyron, et une arrivée inédite dans les Pyrénées

Le parcours de la 43e édition a été dévoilé ce mercredi matin à Toulouse. Quinze jours avant le Tour de France, la course occitane reviendra en Aveyron pour a première fois depuis longtemps, et proposera une première dans les Pyrénées, au-dessus de Luchon.

Clermont-Pouyguillès, France

La plus grande course cycliste de la région aura lieu du 20 au 24 juin prochain, et traversera 8 départements, sur les 13 de la grande région. Après un grand départ de Gignac (Hérault), le jeudi 20 juin, les coureurs termineront l'épreuve le dimanche 24 juin dans le Gers. Entre temps, la course aura renoué avec l'Aveyron, et aura connu une arrivée inédite au-dessus de Luchon.

Le parcours général de la Route d'Occitanie 2019 - La Route d'Occitanie

Etape 1 (175,5 km) : Gignac > Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac

L'épreuve revient en Aveyron pour la première fois depuis 2005, avec une arrivée sur l'Aubrac. Cette première étape s'annonce déjà sélective, avec trois ascensions de deuxième catégorie, et un final en montée. Après le départ de Gignac, les coureurs traverseront la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, pour ensuite entrer en Aveyron par Le Caylar. La traversée du Larzac se fera avec un passage dans Millau, avant de rejoindre le nord par Séverac-d'Aveyron, suite à un court crochet par la Lozère. Dans les derniers kilomètres avant l'arrivée à Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, les coureurs devront gravir par deux fois la côte d'Aubignac.

Le parcours de la première étape de la Route d'Occitanie 2019 - La Route d'Occitanie

Etape 2 (187,7 km) : Labruguière > Martres-Tolosane

Le départ de la deuxième étape sera donné du Tarn, près de Castres. Les véhicules de course auront rendez-vous le matin du 21 juin à Labruguière, commune où siège également le comité d'organisation de la Route d'Occitanie. Dans les premiers kilomètres, le peloton frôlera la Montagne noire pour ensuite traverser le Lauragais via Revel, Nailloux, puis Auterive. Cap ensuite sur le Volvestre, par Carbonne, avec une ligne d'arrivée tracée à Martres-Tolosane.

Le parcours de la deuxième étape de la Route d'Occitanie 2019 - La Route d'Occitanie

Etape 3 (173 km) : Arreau > Luchon - Hospice de France

C'est l'étape reine de cette Route d'Occitanie 2019, au coeur des Hautes-Pyrénées et du Comminges. Après le départ d'Arreau, les coureurs grimperont quasiment tout de suite la Hourquette d'Ancizan (1.564 mètres d'altitude), classée en première catégorie. Après un crochet par Capvern puis le grand site de Saint-Bertrand-de-Comminges, il faudra traverser la Barousse, avec l'ascension du Port de Balès (1.755 m). Le peloton traversera ensuite Luchon par les allées d'Etigny pour terminer l'étape à l'Hospice de France, à 1.381 mètres. Une arrivée inédite pour l'épreuve, en 43 ans d'existence.

Le parcours de la troisième étape de la Route d'Occitanie 2019 - La Route d'Occitanie

Etape 4 (154,8 km) : Clermont-Pouyguillès > Clermont-Pouyguillès

Pour terminer cette 43e Route d'Occitanie, les coureurs tourneront en rond le dimanche 23 juin autour de Clermont-Pouyguillès, au sud d'Auch. Ils devront effectuer huit tours de circuit, tracé dans le sud du Gers. Aucune difficulté sur le parcours, si ce n'est la côte de Moncassin (3e catégorie).

Le parcours de la quatrième étape de la Route d'Occitanie 2019 - La Route d'Occitanie

Quels participants ?

La Route d'Occitanie réunira 126 coureurs, comme l'an dernier (7 coureurs dans 18 équipes). Sont annoncées cinq formations World Tour (première division), avec AG2R-La Mondiale, Groupama-FDJ, EF Education First, et Sky. L'équipe Movistar sera également sur les routes occitanes, et les organisateurs espèrent bien voir la participation du vainqueur 2018, l'actuel champion du monde Alejandro Valverde.

Les principales équipes françaises seront présentes, avec Total Direct Energie, Delko, Arkéa-Samsic et Vital Concept. Le coureur toulousain Anthony Perez, meilleur grimpeur 2018, devrait être de l'édition 2019 avec sa formation Cofidis.