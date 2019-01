Découvrez le parcours, les étapes et les équipes engagées sur Paris-Nice 2019

La 79e édition de Paris-Nice a été dévoilé mercredi. La course se déroule en huit étape du 10 au 17 mars. Découvrez ci-dessous les équipes engagées et le parcours en détails.

Pour la dixième année consécutive, Paris-Nice s’élancera du département des Yvelines, cette année depuis Saint-Germain-en-Laye. L’édition 2019 accueille vingt-trois équipes cyclistes qui s'élanceront du 10 au 17 mars.

Paris-Nice s’aventure sur un terrain connu, avec un morceau de choix pour les grimpeurs : le col de Turini, passage bien connu du Rallye Monte-Carlo. C’est une première pour Paris-Nice mais pas pour le peloton, puisque le Tour de France s’est hissé à trois reprises en haut des 1607 mètres de ce col de légende en 1948, 1950 et 1973.

L’autre moment clef de cette édition sera sans doute le contre-la-montre de 25,5 km organisé le cinquième jour autour de Barbentane (Bouches-du-Rhône) au cœur du joli massif de la Montagnette. En dépit d’une côte conduisant à la pittoresque abbaye Saint-Michel-de-Frigolet à mi-course, c’est un parcours pour spécialistes qui devrait affiner les positions deux jours avant le Turini.

La plus longue étape, entre Vichy (Allier) et Pélussin (Loire), compte 201,5 km et se terminera dans les Monts du Lyonnais.

Les huit étapes de Paris-Nice 2019

ÉTAPE 1 - Dimanche 10 mars - 🚩 Saint-Germain-en-Laye > Saint-Germain-en-Laye 🏁 138,5 km

🚩 Saint-Germain-en-Laye > Saint-Germain-en-Laye 🏁 138,5 km ÉTAPE 2 - Lundi 11 mars - 🚩 Les Bréviaires > Bellegarde 🏁 163,5 km

🚩 Les Bréviaires > Bellegarde 🏁 163,5 km ÉTAPE 3 - Mardi 12 mars - 🚩 Cépoy > Moulins-Yzeure 🏁 200 km

🚩 Cépoy > Moulins-Yzeure 🏁 200 km ÉTAPE 4 - Mercredi 13 mars - 🚩 Vichy > Pélussin 🏁 201,5 km

🚩 Vichy > Pélussin 🏁 201,5 km ÉTAPE 5 - Jeudi 14 mars - 🚩 Barbentane > Barbentane 🏁 25,5 km (Contre-la-montre individuel)

🚩 Barbentane > Barbentane 🏁 25,5 km (Contre-la-montre individuel) ÉTAPE 6 - Vendredi 15 mars - 🚩 Peynier > Brignoles 🏁 176,5 km

🚩 Peynier > Brignoles 🏁 176,5 km ÉTAPE 7 - Samedi 16 mars - 🚩 Nice > Col de Turini 🏁 181,5 km

🚩 Nice > Col de Turini 🏁 181,5 km ÉTAPE 8 - Dimanche 17 mars - 🚩 Nice > Col de Turini 🏁 110 km

Les profils particuliers

Les vingt-trois équipes engagées et invitées

