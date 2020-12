Découvrez le parcours du 53e Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Qui succédera à Naïro Quintana ? Le coureur colombien a remporté l'an dernier le traditionnel tour des Alpes-Maritimes et du Var au mois de février et sera peut-être au départ de la 53e édition du 19 au 21 février prochain. Pendant trois jours, les coureurs vont arpenter les routes magnifiques et escarpées de notre département. L'ex journaliste sportif et commentateur du Tour de France Gérard Holtz est le parrain cette année de cette épreuve qui sera notamment diffusée en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Découvrez ici le parcours des trois étapes.

Une 1ere étape en hommage à Raymond Poulidor

La 1ere étape de 183 km le vendredi 19 février entre Biot et Gourdon - DR

La première étape emmènera les coureurs de Biot à Gourdon, en empruntant très largement les routes de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Une étape de 183 km qui rendra hommage notamment à Raymond Poulidor, décédé cette année, parrain historique de cette épreuve, et vainqueur de la 1ere édition.

La triple ascension du mur de Fayence pour terminer la 2e étape

La 2e étape de 177,4 km sur le canton de Fayence - DR

Cette deuxième étape emprunte les routes historiques du Haut Var, comme il est de coutume avec ce tour des Alpes-Maritimes et du Var. Les coureurs partiront notamment à l'assaut du col du Tanneron, du col de Mons et du mur de Montauroux. Avant de terminer avec l'ascension du mur de Fayence, qui sera grimpé à trois reprises !

Six cols au menu de cette 3e étape inédite !

La 3e étape de 134,7 km autour de Blausasc - DR

Menu copieux pour cette troisième et dernière étape qui fera la part belle à l'arrière pays niçois. Les coureurs devront dompter six cols au cours de cette étape de 134 km qui part et arrive à Blausasc. Les cols de Nice (non répertorié), de Saint-Roch (2e catégorie), de Braus (2e catégorie), de la Madone (1ere catégorie), de Castillon (non répertorié) et du Pelletier (non répertorié) détermineront probablement le nom du vainqueur de cette 53e édition.