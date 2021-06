Découvrez le programme de la Fête du Tour ces 5 et 6 juin de Vierzon à Cours-les-Barres

Découvrez le programme de la Fête du Tour entre Vierzon et Cours-les-barres dans le Cher ces 5 et 6 juin.

Moins d'un mois avant la deuxième étape berrichonne du Tour de France, au départ de Vierzon, les organisateurs de la course, le département du Cher et la ville de Vierzon organisent tout un week-end de festivités ces 5 et 6 juin. Des activités sont proposées sur le parcours de l'étape entre Vierzon et Cours-les-Barres, dernière commune berrichonne traversée avant que la Grande Boucle ne quitte nos terres.

à lire aussi CARTE - Tour de France 2021 : découvrez le parcours de la 7e étape entre Vierzon et le Creusot

La septième étape du Tour de France le 2 juillet prochain traverse 19 communes du Cher. Toutes proposent des activités ce week-end entre découvertes des randonnées pédestres ou à vélo, des initiations au kayak, et même des stands pour graver sur votre vélo son numéro antivol. Retrouvez le programme complet en cliquant sur ce lien.

Chasse au trésor

Une grande chasse au trésor est organisée, muni de votre GPS et d'un carnet (à télécharger dès à présent en cliquant ici) vous devrez découvrir des indices dans les 19 communes du tracé, si vous y arrivez, des lots seront à remporter à la fin. Pendant tout votre parcours gardez aussi un oeil sur les vélos qui passent, 10 cyclistes vétus d'un maillot jaune avec des dossards numérotés de 1 à 10 rouleront sur les routes du parcours, ceux qui en prendront le plus en photo gagneront des cadeaux.