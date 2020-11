Découvrez le tracé de l'étape du Tour de France 2021 dans les Pyrénées-Orientales, au départ de Céret

Le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé ce dimanche soir. Et il passera en pays catalan ! Céret (Pyrénées-Orientales) sera ville-départ de la 15ème étape, à destination de l’Andorre.

“On était un peu déçus chaque année que le Tour passe non loin du département sans y faire une boucle... Là, ça va être un grand moment !” Stéphane Roger ne cache pas sa joie. Le président du Club Cycliste du Boulou est aux anges : en 2021, le Tour de France passera par les Pyrénées-Orientales, et mieux, il y fera étape.

Le 11 juillet prochain, Céret accueillera le départ de la 15ème étape.

Le tracé de l'étape entre Céret et Andorre - Tour de France

192 kilomètres entre le Vallespir et l'Andorre

L'étape partira donc du Vallespir, pour passer par Prades, qui n'a finalement pas été retenue comme ville-départ. Les coureurs commenceront ensuite une lente ascension, en passant par Mont-Louis pour rejoindre le Col du Puymorens (1915 mètres), avant ensuite de passer en Andorre. C'est dans la Principauté que le Tour sera à son sommet le plus haut : Port d'Envalira et ses 2408 mètres. Le peloton rejoindra ensuite le col de Beixalis.

En Andorre, le Tour se reposera une journée, avant de repartir du Pas de la Case, direction Saint-Gaudens. Retrouvez tout le parcours ici.

D’importantes retombées pour Céret

Accueillir le Tour de France, ça coûte : environ 100 000 euros. “Mais ce sont aussi _des retombées médiatiques_, puisque le Tour est un événement national et international. Pendant 48h, toutes les caméras du monde seront braquées sur nous” se réjouit le maire de Céret, Michel Costes. D'autres événements viendront émailler les mois et les semaines qui précéderont le jour J.

Michel Costes, le maire de Céret, évoque les retombées pour la commune Copier

Tous les établissements hôteliers ont déjà été contacté pour cette période dans la ville du Vallespir et aux alentours afin d’accueillir les Entre 20.000 et 25.000 personnes sont attendues à Céret et le long de l’étape. Le grand départ se fera du stade Fondecave, avant ensuite d'emprunter l'avenue d'Espagne.

La dernière étape dans les Pyrénées-Orientales en 2009

La dernière fois fois que les coureurs de la Grande Boucles ont roulé sur les routes catalanes, c’était en 2009 (bon, on triche un peu : en 2016, le Tour était passé pendant neuf petits kilomètres sur la RN 22). Thomas Voeckler l'avait emporté. En espérant une victoire française aussi à l'été 2021 !