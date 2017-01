Découvrez les équipes sélectionnées pour le Tour de France, le Critérium du Dauphiné et Paris-Nice en 2017

Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé jeudi les équipes sélectionnées pour la 75e édition de Paris-Nice (du 5 au 12 mars), la 69e édition du Critérium du Dauphiné (du 4 au 11 juin) et de la 104e édition du Tour de France (du 1er au 23 juillet).

Dix-huit équipes participeront aux trois courses

Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale, les dix-huit équipes UCI WorldTeams suivantes sont engagées d’office :

AG2R La Mondiale (France)

Astana Pro Team (Kazakhstan)

Bahrain - Merida (Bahreïn)

BMC Racing Team (États-Unis)

Bora - Hansgrohe (Allemagne)

Cannondale Drapac Professional Cycling Team (États-Unis)

FDJ (France)

Lotto Soudal (Belqique)

Movistar Team (Espagne)

Orica - Scott (Australie)

Quick-Step Floors (Belgique)

Team Dimension Data (Afrique du Sud)

Team Katusha - Alpecin (Suisse)

Team Lotto NL - Jumbo (Pays-Bas)

Team Sky (Royaume-Unie)

Team Sunweb (Allemagne)

Trek - Segafredo (États-Unis)

UAE Abu Dhabi (Émirats arabes unis)

Quatre équipes invitées sur le Tour de France, du 1er au 23 juillet

Cofidis, Solutions Crédits (France)

Direct Energie (France)

Fortuneo - Vital Concept (France)

Wanty - Groupe Gobert (Belqique)

Quatre équipes invitées sur Paris-Nice 2017, du 5 au 12 mars

Cofidis, Solutions Crédits (France)

Delko Marseille Provence KTM (France)

Direct Energie (France)

Fortuneo - Vital Concept (France)

Quatre équipes invitées sur le Critérium du Dauphiné, du 4 au 11 juin

Cofidis, Solutions Crédits (France)

Delko Marseille Provence KTM (France)

Direct Energie (France)

Wanty - Groupe Gobert (Belqique)

Le parcours du Tour de France 2017

Le Tour de France 2017 s'élancera le samedi 1er juillet depuis Düsseldorf (Allemagne). Le peloton passera par les Pyrénées, le Massif central, les Alpes ou encore Marseille avant d'arriver sur les Champs-Élysées le dimanche 23 juillet. Découvrez ci-dessous les 21 étapes.

Le parcours de Paris-Nice 2017

Le tracé de 1230 km qui comporte huit étapes partira des Yvelines pour arriver évidemment à Nice. Du 5 au 12 mars, les coureurs traverseront les Yvelines, l'Yonne, la Côte-d'Or,la Saône-et-Loire, le Rhône, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, le Var.

Le parcours de Paris-Nice 2017 - © Geoatlas / ASO

Le parcours du Critérium du Dauphiné 2017

Le parcours de huit étapes sera présenté officiellement le jeudi 17 mars. La course se déroulera du 4 au 11 juin 2017. Ce qui est certain c'est que le dimanche 4 juin, la première étape se déroulera dans l'agglomération de Saint-Étienne. Le lendemain, la deuxième étape partira de Saint-Chamond (Loire). Le Critérium du Dauphiné pourrait aussi passer dans le Vercors, peut-être à Villard-de-Lans (Isère), comme le laisse suggérer la page Facebook de la course.