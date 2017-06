Déjà 45 000 places réservées au Vélodrome pour assister au Contre-la-montre du Tour de France à Marseille cet été

Et si le nom du futur vainqueur du Tour de France se décidait à Marseille le 22 juillet prochain ? Possible, avec une étape historique : un contre-la-montre individuel départ et arrivée depuis l'Orange Vélodrome.

Il ne reste déjà plus que 22 000 billets disponibles pour assister cet été, depuis le Stade Vélodrome, à l'avant-dernière étape de la Grande Boucle à Marseille. La veille de l'arrivée sur les Champs Elysées à Paris.

"Marseille, ça a de la gueule, c'est une ville magique (..) Le décor est phénoménal. Et en plus d'un point de vue sportif, ce sera important aussi pour le classement général" Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Des spectateurs venus du monde entier

Déjà 45 000 places ont été réservées. C'est entièrement gratuit. Les inscriptions se déroulent sur Internet : http://letour.marseille.fr/

D'après les organisateurs, parmi les premiers inscrits figurent notamment des américains, mais aussi des colombiens (pays de l'un des grands favoris, Nairo Quintana), des chinois, des japonais.

La ville accueille le Contre-la-montre individuel le 22 juillet prochain. Le parcours ? 22 km avec notamment la montée jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde mais aussi passage sur la Corniche et le Vieux Port