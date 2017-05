Demandez le programme des animations pour le départ du "Critérium du Dauphiné"

Saint Étienne Métropole, capitale du vélo pour la 69em édition du critérium cycliste du Dauphiné

Les deux villes de Saint Étienne et de Saint Chamond sont prêtes a accueillir les 4 et 5 juin le départ de la 1er et de la 2eme étape du criterium.

Cette épreuve la deuxième course française après le tour de France attire chaque année des milliers de fans sur le bord des routes et la métropole, a voulu mettre les petits plats dans les grands pour accueillir dignement cet évènement.

Un programme d'animation riche et varié qui veut réunir tous les amoureux du cyclisme pour assister en plus a une belle course.

C est une tout cas l'objectif poursuivi par Cyril DESSEL l'ancien champion originaire de rive de Gier qui a accepté d'être le parrain de l’épreuve cette année.

Cyril Dessel le Parrain de l'épreuve Copier

Présentation officielle hier des animations autour du critérium © Radio France - yves renaud

La métropole et le département ont voulu mettre les petits plats dans les grands pour accueillir dignement cet évènement.

Un programme riche et varié Copier

22 équipes de 8 coureurs seront au départ le 4 juin prochain

Coté peloton , Bernard Thévenet le directeur de l'épreuve a annoncé hier la présence de Romain Bardet / Alejandro Valverde / Richie Porte / Alberto Contador / Fabio Aru / Arnaud Démarre ou encore Chris Froome qui n'a pas encore formellement confirmé sa participation .

et une course qui s 'nnonce passionnate Copier