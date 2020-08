Départ du Tour de France 2021 à Brest : pour François Cuillandre, "c'est un très grand bonheur"

Et de quatre ! Brest a accueilli trois fois le départ de la Grande Boucle cycliste. Cela fera quatre en 2021. Les organisateurs du Tour de France et le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard en ont fait l'annonce ce lundi lors d'une conférence de presse. En raison de la crise sanitaire, Copenhaque, la capitale danoise, s'est désistée pour accueillir le départ du Tour de France en 2021. Et lorsque la proposition a été faite au maire de Brest, François Cuillandre, il a dit oui "en quelques heures".

"Je vous promets qu'il fera beau"

"Un grand, un immense bonheur", pour François Cuillandre. La Ville de Brest a accueilli le départ de la Grande Boucle en 1952, 1974 et 2008. En 2008, déjà maire de la Ville, il n'aurait "jamais imaginé accueillir un deuxième grand départ". Le Tour de France, "c'est un spectacle populaire et sportif, a poursuivi l'élu, mais ce sont aussi des retombées économiques évidentes, et notamment à destination d'un secteur qui souffre particulièrement", le tourisme et l'hôtellerie.

François Cuillandre anticipe aussi les retombées médiatiques, "sans équivalent", qui donneront de belles images et un coup de projecteur sur la région Bretagne.

Enfin, alors qu'il pleuvait des cordes et que l'orage grondait en 2008 au point d'hésiter à reporter le départ, pour 2021, François Cuillandre "promet qu'il fera beau !"