Derniers coups de pédale pour Romain Bardet chez AG2R La Mondiale

La fin d'un beau et vaste chapitre approche pour Romain Bardet. Le cycliste brivadois, aligné pour la première fois sur le Tour des Flandres ce dimanche va courir sa dernière course sous les couleurs de l'équipe AG2R La Mondiale. Il rejoindra Sunweb l'année prochaine.

Bardet et AG2R c'est une histoire qui s'écrit depuis huit ans et qui a accouché des plus belles lignes du palmarès tricolore sur la dernière décennie. Deux podiums du Tour de France et trois victoires d'étapes sur la Grande Boucle notamment.

Dans une saison bousculée par le Coronavirus et après sa chute lors du dernier Tour de France, le Brivadois a adapté sa fin de saison avec La Flèche brabançonne, Paris - Tour et donc le Tour des Flandres, un monument du cyclisme, qu'il n'a jamais disputé. "C'est l'une des courses que je suis avec le plus de passion quand je suis dans mon canapé explique Romain Bardet. En être acteur m'a motivé grandement et après ma chute je me suis dit que ça pouvait être un bel objectif pour finir une histoire avec une équipe qui compte énormément pour moi".

Apporter ma contribution.

De retour d'une commotion, sur un profil de course qui ne correspond pas à ses qualités, le Brivadois veut simplement aider : "Je veux apporter ma contribution et rendre un peu l'appareil à l'équipe et notamment à Oliver Naesen. Finir sur de l'inédit comme ça je ne pouvais pas rêver meilleure fin".