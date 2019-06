Des Béarnais veulent créer le plus grand maillot jaune humain du Tour de France

Pour la 14e étape du Tour de France, entre Tarbes et le Tourmalet, les coureurs passeront par Pontacq. Ce petit village béarnais, à la frontière avec la Bigorre, veut créer l’événement avec une fan zone et surtout un maillot jaune géant grâce à 2000 personnes sur le stade municipal. Explications.

Pontacq, France

Le Tour de France débarque à nouveau en Béarn et en Bigorre !

Le départ de la Grande Boucle est prévu le 6 juillet. Le jeudi 18 juillet, la 12e étape sera entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre, la 13e étape est un contre-la-montre autour de Pau, le 19 juillet. Puis, le 20 juillet, pour la 14e étape, les coureurs partiront de Tarbes direction le Tourmalet avec un bref passage à l'est du Béarn. Les coureurs vont notamment passer par le petit village béarnais de Pontacq.

Un maillot jaune humain géant

Cette commune de 3 000 habitants, à la limite de la Bigorre, veut créer l'événement. Ainsi, entre le passage de la caravane et des cyclistes, aux alentours de 13h30 ce 20 juillet, un maillot jaune géant sera formé sur le stade municipal.

Il faudra 2 000 personnes pour le créer sur 500 m². "Nous espérons rentrer dans le Guiness des records avec ce plus grand maillot jaune béarnais du monde", détaille Jacques Pedehontaà, président de l'agence d'attractivité et de développement touristique Béarn Pays Basque.

Les participants déploieront un tifo rouge (un grand drapeau) avec les vaches béarnaises. Ceux qui sont intéressés peuvent déjà s'inscrire en ligne.

Une fan zone avec un écran géant

Pontacq va aussi créer une fan zone. Gratuite, elle ouvrira à 10h du matin.

Des produits béarnais seront mis à l'honneur avec un marché d'une vingtaine de producteurs béarnais et bigourdans. Il y aura aussi des jeux gonflables pour les enfants, un dresseur d'oies, des vaches béarnaises, des jeux béarnais comme le lancer de béret, ainsi que des concerts.

Les participants pourront bien sûr voir la caravane vers 12h et les coureurs vers 14h. Il y aura aussi un écran géant de 18m² afin de voir toute l'épreuve.

Une caravane béarnaise repensée

Cette année, la caravane du Béarn se refait une beauté, avec un nouveau slogan "Un air de vacances".

Le nouveau jingle a été composé par les gascons du groupe Que Quio et s'intitule "Les mots d'ici".

La caravane sera composée d'une toute nouvelle Smart, avec une personnalité du Béarn différente côté passager chaque jour. Il y aura aussi un pick up pour mettre la sauce béarnaise à l'honneur, un autre avec le kayak de Tony Estanguet ou encore un char "montagne" avec Bearny, la mascotte de la Section paloise et un grand sac à dos. Certains véhicules auront des ventilateurs, pour envoyer "Un air de vacances" du Béarn aux spectateurs...

Henri IV sera à nouveau présent avec une dizaine de personnes pour distribuer un million de goodies, dont 1000 drapeaux, 330 000 sentorettes à mettre dans les voitures.

Un peu d'air !

Il y aura aussi 1000 "boîtes à air". Un concept décalé !

En réalité, ce sont de fausses conserves fabriquées par la conserverie Gratien de Sauveterre-de-Béarn, comme des boîtes de pâté, où l'on pourra lire "Un air de vacances". Mais à l'intérieur il n'y aura pas que du vent ! Des bons cadeaux et notamment des séjours en gîte de France pourront être gagnés.

Ces boîtes contenant l'air du Béarn... et des surprises seront distribuées sur le Tour de France 2019 © Radio France - Clémence Fulleda

