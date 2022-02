Des crampes mais une belle cinquième place pour Julian Alaphilippe sur la Drôme Classic

Une fin de course difficile pour Julian Alaphilippe. Ce dimanche, sur la Drôme Classic, le cycliste berrichon a eu des crampes peu de temps avant l'arrivée et après quasiment 190 kilomètres à pédaler. Il était pourtant en course pour s'imposer sur cette épreuve. Le natif de Saint-Amand-Montrond termine finalement à la cinquième place. Alaphilippe s'est montré satisfait de sa première partie de saison où il monte en puissance. De bon augure avant la suite qui arrive très vite avec un programme chargé en Italie : les Strade Bianche le 4 mars (une course déjà gagnée par Alaphilippe le 4 mars) ; le Tirreno-Adriatico (du 7 au 13 mars) et enfin le premier Monument de l'année : Milan San Remo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix