Des cyclistes Icaunais à Troyes pour suivre le Tour de France

Quand on aime, on ne compte pas : trois jeunes cyclistes du vélo club auxerrois, et leurs deux accompagnateurs, ont rejoint Troyes depuis Ligny-le-Châtel, pour assister à l'arrivée et au départ du Tour de France.

Qu'est ce que certains ne feraient pas pour être sur la route du Tour ? Ces trois jeunes cyclistes Icaunais n'ont pas froid aux yeux : ce jeudi, ils sont partis de Ligny-le-Chatel, pour rejoindre Troyes, où le peloton est attendu en fin de journée, et d'où il repartira le vendredi. Et le tout... en vélo, évidemment !

Une belle ballade

Et il faut les faire, les 80 kilomètres qui séparent Ligny et la capitale auboise ! Facile, les cadets s'entrainent au moins une fois par semaine, avec des sorties justement de 80 kilomètres à chaque fois. Et pour Michel Auger le vice-président du Véloclub auxerrois, le jeu en vaut la chandelle : "Le Tour de France c'est la magie pour les cycliste, pour tous les jeunes c'est le rêve d'un jour faire partie du peloton !"

Une sortie organisée presque comme les pros. Derrière les trois Arnaud Démare en herbe, la voiture des "directeurs sportifs" qui encouragent les jeunes pousses du cylisme icaunais : "Allez on appuie !"

Les futurs champions du Tour ? Peut-être ! © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Arnaud Démare, le chouchou

Avec une arrivée au sprint ce vendredi à Nuits-Saint-Georges, les trois compères n'ont qu'un nom à la bouche : celui d'Arnaud Démare ! Le champion de France a déjà remporté une étape sur le Tour 2017, et même s'il ne l'a pas emporté à Troyes, devancé par Marcel Kittel, il lui reste de nombreuses opportunités.

En attendant le sprint, les trois compères ont bien roulé : 40km/h au compteur. De quoi arriver largement en avance à Troyes pour l'arrivée. Ce vendredi, ils seront au départ, pour soutenir Arnaud Démare... et tous les 192 autres coureurs du peloton.