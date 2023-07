Des exploits, des duels, de la douleur, la grande histoire entre le puy de Dôme et le Tour de France

Le Tour de France 2023 est enfin revenu au sommet du puy de Dôme ce dimanche 9 juillet pour l'arrivée de la 9e étape, une ascension très attendue par les fans de vélo. Il faut dire que le volcan de la chaîne des puys a marqué l'histoire de la Grande Boucle à plusieurs reprises, retour sur ces moments qui ont construit la légende.

Le duel légendaire

Epaule contre épaule , Jacques Anquetil et Raymond Poulidor luttent pour remporter le Tour de France 1964. À un kilomètre de l'arrivée, le Limousin attaque, Anquetil ne peut pas suivre. L'éternel second doit rattraper près d’une minute sur son adversaire. À l'arrivée, il manque 14 secondes à Poulidor pour prendre le maillot jaune et Anquetil le jure s'il perdait le paletot ce jour-là il "rentrait à la maison". Mais le lendemain, il remporte le contre-la-montre et scelle sa cinquième et dernière victoire sur l'épreuve. Le duel mythique qui a divisé la France entre Anquetiliste et Poulidoriste a atteint son paroxysme sur les pentes du puy de Dôme.

Quand la lanterne rouge s'octroie le puy de Dôme

Le 18 juillet 1969, c'est la 20ème étape de la Grande Boucle, entre Brive-la-Gaillarde et Clermont-Ferrand. Personne ne s’attend à une victoire française, encore moins à celle de la "lanterne rouge". Dernier du classement, Pierre Matignon s’impose dans une échappée en solitaire inattendue. À 70 kilomètres de l’arrivée, il s’élance puis s’envole, comptant jusqu'à sept minutes d'écart avec le deuxième. La suite sera moins glorieuse puisqu'il s'avère que Pierre Matignon était dopé, le médecin de l'équipe lui avait donné deux cachets "miracle" au début de la course.

Le coureur français Pierre Matignon fournit un effort lors de la 20e étape du Tour de France, entre Brive-la-Gaillarde et Clermont-Ferrand. 18/07/1969. © AFP - FILM

Ocana-Merckx : renverser le cannibale

1971, Ocana veut détrôner Eddy Merckx, les premières banderilles sont plantées sur les pentes du puy de Dôme. À cinq kilomètres du sommet, Luis Ocana attaque, remporte l'étape et reprend 15 secondes au belge. Le cannibale conserve son maillot jaune mais Ocana a prouvé qu'il pouvait le faire vaciller. Celui qui déteste le Belge, à tel point qu'il a appelé son chien Merckx, va ensuite lui reprendre neuf minutes lors d'une étape de légende à Orcières-Merlette. Il subit une terrible chute qui va le contraindre à l’abandon, Merckx refuse de porter le maillot jaune le lendemain mais remporte le Tour.

Luis Ocana le 5 juillet 1971. © AFP - Georges Bendrihem

Un coup de poing qui change tout

En 1975 le puy de Dôme va marquer le déclin de Merckx. Bernard Thévenet a attaqué au pied de l'ascension et Merckx pointe à environ 30 secondes derrière le Français. Le Belge est alors détesté par le public français et dans les dernières rampes, un homme lui assène un coup de poing dans le ventre. Le souffle coupé, le cannibale passe la ligne tant bien que bien mal. Dans la foulée, il redescend pour se confronter à son agresseur qui se défend mollement. Quelques jours plus tard, Bernard Thévenet lui rafle le maillot jaune dans les Alpes.

"Pascal Simon : sa fracture, son maillot jaune, son courage"

Le 16 juillet 1983, c’est un contre-la-montre de 15 km entre Clermont-Ferrand et le puy de Dôme qui attend les coureurs. Selon les journalistes de l'époque 500.000 spectateurs sont là, la foule est massée sur le bord de la montée et soutien Pascal Simon dans son épreuve. Sur France Inter, le présentateur relate simplement la situation, "Pascal Simon : sa fracture, son maillot jaune, son courage". Car trois jours avant l'ascension du célèbre volcan, Simon s'est blessé. Malgré un physique diminué, il parvient à garder son maillot jaune et termine à la 55e place, à 5'10" du premier. Il abandonne sur ce Tour de France cinq jours plus tard dans les Alpes.

La surprise Maechler, la déception pour Mottet

Quelques années plus tard, le 25 juillet 1986, le géant d’Auvergne est le théâtre d’une nouvelle victoire inattendue. Lors de la 21e étape de la Grande Boucle, entre Saint-Etienne et le sommet du puy de Dôme, le Suisse Erich Maechler surprend tout le monde dans le sprint final. Sur Antenne 2, les journalistes font le bilan de son ascension : "il place un démarrage dans les derniers kilomètres, [Ludo] Peeters ne peut pas le suivre. Maechler continue seul, la victoire est donc pour lui". Mais le public assiste surtout à la douleur et à la détresse d'un homme à l'issue de cette échappée, celle du Français Charly Mottet qui finit 6e, avec plus de 2' de retard sur le vainqueur du jour. Quant à Erich Maechler, il finira ce Tour à la 49e place sur 132 coureurs.

Erich Maechler célèbre sa victoire, l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est présent à l'arrière-plan. 25/07/1986. © AFP

La première victoire danoise sur le Tour

Deux ans après, un nouvel exploit dans la 19e étape du Tour 1988 entre Limoges et le puy de Dôme. Le 21 juillet, c'est encore un inconnu qui s'impose au sommet. Johnny Weltz passe la ligne d'arrivée en premier, spectateurs et journalistes sont bluffés : c'est la première fois qu'un Danois remporte une étape de la Grande Boucle. "Et vous allez maintenant observer l'état de fatigue extrême de tout ces coureurs, qui en terminent ici au puy de Dôme. Avec un Weltz formidable vainqueur, heureux comme tout de l'être" conclut Robert Chapatte sur Antenne 2.

Johnny Weltz en plein effort dans la montée du puy de Dome. 21/07/1988. © AFP