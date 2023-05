Des gloires du cyclisme à l'Europacup sur les berges du Doubs à Valentigney

C'était au départ une façon d'entrainer les coureurs cyclistes. Derny, du nom de ce cyclomoteur, conçu dans les années 30 pour précéder un cycliste et lui faire profiter de son élan. Cette pratique est devenue une compétition, notamment sur le Bordeaux Paris dans les années 1980 que les cyclistes avalaient à une vitesse de 50 km/h.

Valentigney, berceau de la marque Peugeot, organisait hier sous un grand soleil sa 4ème Europacup, une manche de la coupe d'Europe de course derrière derny. Il s'agit d'une course de cyclistes précédés de ces cyclomoteurs.

Des machines spécialement conçues pour courir devant un cycliste © Radio France - Christophe Beck

Des jeunes licenciés, des dames, des anciennes gloires du cyclisme et des coureurs pro se sont mesurés sur ce circuit de 2,5 km, au départ du parc des Longines, à travers la ville.

Le vainqueur de la course pro en fin d'après-midi est le norvégien Trym Brennsaeter de la FDJ devant l'alsacien Hugo Hofstetter et le coureur de Vierzon Marc Sarreau. Un coureur et son entraineur ont chuté à quelques mètres de l'arrivée, faisant trois blessés : un entraineur et deux coureurs.

Joop Zoetemelk, vainqueur du tour de France 1980, grand amateur de course derrière derny © Radio France - Christophe Beck

Parmi les anciennes gloires du vélo venues se glisser dans l'élan des dernys, le néerlandais Joop Zoetemelk, 76 ans, vainqueur du tour de France en 1980, mais surtout deuxième du tour de France, à six reprises (en 1970, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982). Il a également été à 39 ans champion du monde de cyclisme sur route en 1985. "Quand j'étais coureur, j'aimais bien la pratique derny qui me réussissait plutôt bien. J'étais plusieurs fois champion de Pays Bas de derny. Quand on s'entend bien avec son entraineur, il n'y pas de problème. Le secret, pour le pilote, c'est de bien saisir le rythme de son cycliste".

La ligne de départ des Longines à Valentigney © Radio France - Christophe Beck