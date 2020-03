Des grands noms du cyclisme réunis à Auch pour les obsèques de Nicolas Portal

La cathédrale d'Auch est pleine ce lundi après-midi. Depuis 14h se déroule la cérémonie d'obsèques de Nicolas Portal. De grands coureurs ou anciens coureurs ont fait le déplacement dans le Gers pour rendre un dernier hommage au directeur sportif de l'équipe Ineos, décédé d'un infarctus la semaine dernière, à l'âge de 40 ans.

Egan Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, et Geraint Thomas (vainqueur 2018) ont notamment pris place sur les bancs de la cathédrale pour la cérémonie, tout comme l'ensemble de l'effectif de l'équipe Ineos. Sont aussi présents les organisateurs de la Route d'Occitanie, Matthieu et Romain Caubin, et les élus du département : le maire d'Auch Christian Laprébende et le président du Conseil Départemental du Gers, Philippe Martin.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme était également annoncé.

La disparition de Nicolas Portal affecte profondément l'ensemble du peloton professionnel, où le Gersois était décrit comme un technicien humain et minutieux. Sentiment partagé par ceux qui l'ont connu pendant sa jeunesse, à Auch.