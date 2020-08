Des nouvelles rassurantes de Marc Sarreau après sa chute sur le Tour de Pologne

Les images sont très impressionnantes : hier, sur la première étape du Tour de Pologne, au moment de franchir la ligne d'arrivée, Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen sont au coude à coude. Groenewegen tasse son compatriote contre une barrière de sécurité. Jakobsen, lancé à pleine vitesse dans un faux-plat descendant, ne peut l'éviter et chute très lourdement. Il est ce jeudi dans un état très grave mais stabilisé selon les médecins qui envisagent de tenter cet après midi de le sortir du coma. Dans sa chute, Jakobsen est tombé sur une barrière la faisant littéralement décoller. Elle a percuté Marc Sarreau qui arrivait derrière les deux néerlandais.

"Je me souviens de tout. J'étais dans leur roue, et j'ai vu que Groenewegen se serrait à droite. A cette vitesse là, je me suis dit que s'ils se touchent, ca peut vite faire de gros dégâts. Instinctivement je me suis décalé vers la gauche, mais j'ai quand même réceptionné la barrière et j'ai rien pu faire" raconte Marc Sarreau. Le Berrichon a été transporté à l'hôpital : il souffre d'une fracture à la clavicule droite, de ligaments arrachés et de brûlures. "J'ai toujours mal mais ca va un peu mieux; Je pars pour la France tout à l'heure et je devrais me faire opérer demain...".

Un appel à faire respecter strictement le règlement

Le coureur Berrichon, originaire de Vierzon, est très en colère face à cette attitude de Groenewegen : "C'est un acte grave ! Dans les nombreux sprints que l'on fait, il y a souvent des gestes ou des faits de course très dangereux et il n'y a jamais de sanction ! Il faut durcir les règles du sprint pour ne plus avoir de changements soudains de trajectoires. On voit plein de choses ahurissantes qui pourraient provoquer exactement les mêmes dégâts ! Ca passe 2 fois sur 3 ou 3 fois sur 4... mais quand ca passe pas, c'est un drame !"

Marc Sarreau espère juste maintenant se remettre rapidement pour reprendre cette saison déjà si particulière.