Charente-Maritime, France

Toutes les routes au nord de La Rochelle, en direction de la Vendée, seront coupées de 9h à 16h ce 7 juillet 2018 pour laisser passer les coureurs du Tour de France cycliste 2018. Le Grand Départ sera donné de Noirmoutiers à 11h. Les 176 coureurs arriveront à Fontenay-le Comte au terme de la première étape. Ils repartiront le 8 juillet 2018 de Mouilleront-Saint-Germain en direction de La Roche-sur-Yon. Le tour partira ensuite Pays de la Loire.

De grosses difficultés de circulation

Le passage du tour, pour le premier week-end des vacances d'été, va rendre la circulation très difficile entre la Charente-Maritime et la Vendée. Il va créer une barrière infranchissable au nord de La Rochelle : toutes les routes, y compris la RD137 qui traverse Marans seront coupées à l'arrivée en Vendée entre 9h et 16h, soit bien avant le passage des coureurs, et bien après. Le seul moyen de rejoindre le département voisin, et plus loin la Loire Atlantique ou la Bretagne sera de passer par Niort, et de prendre la nationale 11 au départ de La Rochelle. Des panneaux ont été installés sur toutes les routes concernées pour prévenir les automobilistes. A La Rochelle, l'affichage municipal annonce également la coupure des routes, et les difficultés.

Pour voir passer les coureurs

Les coureurs vont passer à quelques kilomètres au nord de la Charente-Maritime. En ville, ou en campagne, à vous de choisir votre meilleur point de vue ! Ils sont attendus samedi 7 juillet 2018, autour de 14h34 à Champagné les Marais, la commune la plus proche de Charron. Les coureurs passeront ensuite par Ste-Radegonde-des-Noyers, Chaillé-les-marais, Vouillé-les-Marais, Le Gué-de-Velluire, Vix, Maillé avant de repartir vers l'arrivée à Fontenay le comte par Maillezais. Pour la deuxième étape, le 8 juillet, vous pourrez les voir à l'arrivée à La Roche-sur-yon. Le centre ville sera inaccessible, mais des parkings sont prévus tout autour de la Roche sur Yon.